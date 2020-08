Xiaomi Mi 10 5G का 256GB वेरिएंट भारत में सेल के लिए हुआ उपलब्ध, जानें ऑफर्स

Xiaomi के प्रीमियम स्मार्टफोन Mi 10 5G को कंपनी ने मई में लॉन्च किया था। इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन्स 8GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 256GB में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने इसके बेस 128GB मॉडल को भारत में सेल के लिए उपलब्ध कराया था लेकिन कंपनी ने इसके हाई एंड मॉडल को भारत में सेल के लिए उपलब्ध नहीं कराया था। Xiaomi ने अपने ट्विटर हैंडल से इसके हाई एंड मॉडल की भारत में उपलब्धता के बारे में जानकारी शेयर की है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon, Flipkart और कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट Mi.com से खरीदा जा सकता है। Also Read - Xiaomi ने लॉन्च किया MIJIA Smart Humidifier, जानें कीमत और खूबियां

Mi 10 के बेस मॉडल (128GB) की कीमत 49,999 रुपये है। वहीं, फोन के हाई एंड (256GB) वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये है। फोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट्स Amazon और Flipkart के अलावा कंपनी के आधिकारिक साइट पर खरीदा सकता है। Mi 10 दो कलर ऑप्शन्स कोरल ग्रीन और ट्विलाइट ग्रे में उपलब्ध है।

