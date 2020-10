Mi 10 5G की खरीद पर 8 हजार रुपये तक का डिस्काउंट, 256GB वेरिएंट हुआ बेस वेरिएंट से भी सस्ता

Xiaomi ने अपने ई-स्टोर पर ‘Mi With Diwali’ सेल का आयोजन किया है। आज यानि 29 अक्टूबर से शुरू होकर यह सेल 4 नवंबर तक चलेगी। इस सेल में कंपनी के प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 10 5G पर 8,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा कई अतिरिक्त बेनिफिट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। इस सेल में जो सबसे खास बात लगी वो ये कि Mi 10 का 8GB + 256GB वेरिएंट 8GB + 128GB वेरिएंट से भी कम कीमत में मिल रहा है। आइए, जानते हैं इस अनोखे ऑफर के बारे में। Also Read - Xiaomi ने 4,850mAh बैटरी वाला स्मार्ट स्पीकर लॉन्च किया, जानें कीमत

Mi 10 5G के बेस 8GB RAM + 128GB वेरिएंट की कीमत 54,999 रुपये है। इस सेल में ये 12,000 रुपये सस्ता यानि की 42,999 रुपये की कीमत में मिलेगा। वहीं, फोन के हाई एंड वेरिएंट 8GB RAM + 256GB जिसकी कीमत 59,999 रुपये है वो 18,000 रुपये सस्ता यानि की 41,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। फोन की खरीद पर ICICI बैंक कार्ड धारकों को अतिरिक्त 8,000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे कंपनी के आधिकारिक ई-स्टोर के अलावा Amazon India से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। Also Read - Samsung ने चीनी कंपनियों को छोड़ा पीछे, तीसरी तिमाही में दर्ज किया जबरदस्त ग्रोथ

