Xiaomi Mi 10i का बड़ा धमाका, पहली सेल में ही 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की सेल

Xiaomi Mi 10i ने बड़ा धमाका किया है। पिछले हफ्ते लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन की भारतीय बाजार में 200 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है। इस बात की जानकारी कंपनी के MD और ग्लोबल VP मनु कुमार जैन ने दी है। जैन ने ट्वीट कर बताया कि 108MP के कैमरे वाले Mi 10i स्मार्टफोन ने पहली सेल में 200 करोड़ रुपये का मार्क क्रॉस कर लिया है। यह स्मार्टफोन 5 जनवरी को भारत में लॉन्च हुआ था और 7 जनवरी को पहली बार सेल पर आया था। कंपनी ने इसे तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है। सबसे कम कीमत में 108MP और के साथ आने वाला स्मार्टफोन है।

Super stoked to announce that the #108MP camera #Mi10i crossed ₹ #200Crore mark in the first sale! 😍

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 12, 2021