Mi 11 Ultra फ्लैगशिप 5G स्मार्टफोन का इंतजार खत्म, Xiaomi ने शुरू की प्री-बुकिंग

ने अपने सबसे प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन Ultra की प्री-बुकिंग फिर से शुरू कर दी है। बता दें कि 23 अप्रैल को भारत में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन को अब तक सेल के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। अप्रैल और मई के महीने में भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर की वजह से कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन को सेल के लिए उपलब्ध नहीं कराया है। Also Read - Mi TV और Redmi TV के कई मॉडल हुए 2000 रुपये तक महंगे, देखिए नई प्राइस लिस्ट

पिछले महीने कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करके बताया था कि इसकी शिपमेंट में देरी होने की वजह से इसकी सेल अभी आयोजित नहीं की जाएगी। कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मनु जैन ने कल अपने ट्विटर हैंडल से इस फोन को टीज किया था। Also Read - Samsung Galaxy S21 FE फोन 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ हो सकता है लॉन्च, जानिये कीमत होगी कीमत

⚡️ #UltraIsHere ⚡️ Also Read - Battlegrounds Mobile India में PUBG Mobile वाले ये 5 गन स्कीन मिलने हैं मुश्किल

Yes, the #Superphone is coming to #India. 🥳

Mi Super-fans, you can be a part of the 1st #SuperFan limited quantity sale in 2 ways. ✌️

Know all about it here: https://t.co/03wphvHj4K

RT & spread the word. 🔄 #Mi11Ultra #1DXOCamera pic.twitter.com/Fmn9B1P4ld

— Mi India (@XiaomiIndia) July 1, 2021