Xiaomi Mi NoteBook 14, Horizon Edition लैपटॉप की सेल भारत में आज, 2 हजार कम में खरीदें

Xiaomi (शाओमी) ने भारत में हाल में Mi Notebook सीरीज को लॉन्च किया था, जो आज पहली बार सेल पर आएगी। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट mi.com और Amazon पर दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने भारत में Mi Notebook 14 के अलावा हाई एंड Mi Notebook Horizon Edition लैपटॉप को भी लॉन्च किया था। भारत में इन अफोर्डेबल लैपटॉप की कीमत 41,999 रुपये से शुरू होती है। लेकिन कंपनी इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत इस पर कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। यह ऑफर अगले महीने 16 जुलाई 2020 तक है। ङम आपको यहां Mi Laptops के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - शाओमी ने लॉन्च किया 30 हजार एमएएच का पावर बैंक, 10 बार चार्ज हो सकता है आईफोन

