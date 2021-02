Xiaomi Mi Watch Revolve price cut : शाओमी की स्मार्टवॉच हुई सस्ती, जानें नई कीमत और फीचर्स

Xiaomi ने स्मार्टवॉच Mi Watch Revolve की कीमत में कटौती कर दी है। शाओमी ने स्मार्टवॉच की कीमत में यह कटौती Valentines Offer के तहत की है। यानी ये ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है। Mi Watch Revolve स्मार्टवॉच को कंपनी ने पिछले साल सिंतबर 2020 में लॉन्च किया था। शाओमी ने अपनी स्मार्टवॉच Mi Watch Revolve के दाम में 3 हजार रुपये की कटौती की है। शाओमी ने Mi Watch Revolve स्मार्टवॉच को भारत में 10,999 रुपये में लॉन्च किया था। Also Read - Xiaomi ने लॉन्च किया 75-इंच डिस्प्ले वाला Mi TV Q1 Smart TV, जानें कीमत और खूबियां

शाओमी की स्मार्टवॉच Mi Watch Revolve को मिले प्राइस कट के बाद इसे भारत में 7,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टवॉच को दो कलर ऑप्शन – क्रोम सिल्वर और मिडनाइट ब्लैक में पेश किया गया था। शाओमी ने इसस्मार्टवॉच की कीमत सिर्फ Valentines Week के लिए की है।

इस स्मार्टवॉच को कंपनी की वेबसाइट mi.com और Amazon India से खरीदा जा सकता है। शाओमी ने एक ट्वीट कर इस ऑफर की जानकारी शेयर की है।

Lowest price ever! 😍#MiWatchRevolve is available at an unbelievable price.

Grab it at just ₹7⃣,9⃣9⃣9⃣ from https://t.co/D3b3QtmvaT and @amazonIN.

Limited period offer!

Buy now – https://t.co/whNHMVHp76 pic.twitter.com/C7jBVkz2ge

— Mi India #Mi10i is Here! (@XiaomiIndia) February 9, 2021