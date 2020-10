Xiaomi Redmi 9 Prime की सेल आज 12 बजे Amazon, Mi.com पर, 5 कैमरा, 5020mah बैटरी फोन इस कीमत में खरीदें

Redmi 9 Prime आज दोपहर 12 बजे Amazon India और Mi.com पर बिक्री के लिए आएगा। इस फोन में कंपनी ने क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसके अलावा फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोन को मैटे ब्लैक, मिंट ग्रीन, स्पेस ब्लू और सनराइज फ्लेयर कलर ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा आप फोन को दो स्टोरज ऑप्शन के साथ खरीद सकते हैं। Xiaomi Redmi 9 सीरीज में इसके अलावा Redmi 9, Redmi 9A और Redmi 9i जैसे फोन हैं। हम आपको यहां फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Redmi 9 Camera Review: कैसा है रेडमी के इस बजट फोन का कैमरा परफॉर्मेंस

Looking for a phone under ₹10,000? #Redmi9Prime might just be the PRIME choice! #PrimeTimeAllRounder Also Read - Xiaomi ने इन खूबियों के साथ भारत में लॉन्च की पहले स्मार्ट वॉच Mi Watch Revolve, जानें कीमत

On sale today at 12 noon on https://t.co/cwYEXdVQIo, @amazonIN, Mi Home, and Retail Outlets. pic.twitter.com/jD1PiotO7X

— Redmi India (@RedmiIndia) September 25, 2020