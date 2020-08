Redmi K20 Pro स्मार्टफोन को चार हजार रुपये सस्ता खरीदने का आखिरी दिन आज, जानें क्या है डील

शाओमी ने अपने पिछले साल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K20 Pro की कीमत में कटौती की है। शाओमी ने इस स्मार्टफोन की कीमत में 4000 रुपये का टेम्परेरी कटौती की है। यह कटौती सिर्फ 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। यह डिस्काउंट 31 अगस्त तक के लिए मौजूद है। Also Read - लॉन्च से पहले Realme X7, Realme 7 की लाइव इमेज हुई लीक, सामने आए फीचर्स

रेडमी के20 प्रो स्मार्टफोन को नई कीमत में अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट, मी डॉट कॉम समेत सभी रिटेल आउटलेट और मी स्टोर पर उपलब्ध है। यह कोई पहला मौका नहीं जब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत में कटौती हुई है। पिछले महीने भी कंपनी ने फोन की कीमतों में कटौती की थी। Also Read - 8वीं फ्लोर से गिरने के बाद भी Xiaomi के इस बजट स्मार्टफोन का डिस्प्ले रहा सुरक्षित

Today’s the day! Last chance to grab the #RedmiK20Pro 6GB+128GB variant with ₹4000 off.

Buy yours now from https://t.co/cwYEXdVQIo, @amazonIN, @Flipkart, Mi Home, Retail Outlets or via https://t.co/MPc7KHePsY. #AlphaFlagship pic.twitter.com/Um2jX0XA5K

— Redmi India – #Redmi9 is here! (@RedmiIndia) August 31, 2020