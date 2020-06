Redmi note 9 Pro Max 64MP क्वॉड, 32MP सेल्फी कैमरा के साथ आज सेल पर आएगा, 3 हजार EMI में खरीदें

Xiaomi का Redmi Note 9 Pro Max आज 10 जून 2020 को एक बार फिर Amazon और Mi.com पर दोपहर 12 बजे बिक्री के लिए आएगा। अगर आप अभी तक इस स्मार्टफोन को नहीं खरीद पाएं तो आपके पास आज इसे एक बार फिर खरीदने का मौका होगा। इस स्मार्टफोन की यूएसपी इसमें दिया गया 64 मेगापिक्सल का क्वॉड कैमरा सेटअप है। Also Read - Mi Notebook का रिटेल बॉक्स टीज, Horizon Edition भी लॉन्च करेगा शाओमी

📢 #RedmiNote9ProMax SALE ALERT! ⚠️

Grab our MOST requested #RedmiNote device at

1️⃣2️⃣ noon 🕛 from https://t.co/cwYEXdVQIo & @amazonIN. 🤩

RT with #ILoveRedmiNote if you're getting one! pic.twitter.com/LEmYd9gg5I

— Redmi India (@RedmiIndia) June 3, 2020