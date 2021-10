Xiaomi TV की लूट! महज 3 दिन की सेल में लोगों के खरीदें 1 लाख से ज्यादा स्मार्ट टीवी

Xiaomi India ने जानकारी दी है कि उन्होंने विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर चल रही सेल में धमाकेदार बिक्री की है। स्मार्टफोन के साथ-साथ शाओमी ने इन सेल्स में बड़ी संख्या में टीवी भी बेचे हैं। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उन्होंने 1 लाख स्मार्ट टीवी मजह 3 दिनों की सेल में बेच दिए हैं। बता दें कि शाओमी के टीवी Diwali With Mi, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट बिल बिलियन डेज सेल में आकर्षक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि 4K टीवी की मांग में 53 गुना वृद्धि हुई है। Also Read - 60Hz रिफ्रेश रेट, 24W तक साउंड आउटपुट और HD Ready डिस्प्ले वाले टॉप 5 Smart TV, Flipkart Sale में मिल रहा इतना Discount

शाओमी की मानें तो दिवाली सेल की पहली खेप में अमेजन पर बिकने वाले 10 बेस्ट सेलिंग टीवी में से 8 शाओमी या रेडमी ब्रांडिंग के है। इसके अतिरिक्त कंपनी की मानें तो कंज्यूमर्स ने Redmi Smart TV X 50-inch, Mi TV 4A 32-inch, Mi TV 5X 43-inch में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है।

#DiwaliWithMi sale-brations have just started, and voila, over 100,000 #Xiaomi and #Redmi Smart TVs have found homes already!

That’s what happens when the smartest fans choose to #GetTheSmartest.

Thank you, India for choosing us!

RT if you own one of our Smart TVs. pic.twitter.com/JpyiENccHP

— Xiaomi India – #DiwaliWithMi (@XiaomiIndia) October 5, 2021