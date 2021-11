Darwin EVAT ने पेश किए 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत 68,000 रुपये से शुरू

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें अब Darwin Platform Group of Companies भी शामिल हो गई हैं। ग्रुप के इलेक्ट्रिक वीइकल वेंचर Darwin EVAT ने भारत में एक साथ तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं– Darwin D5, Darwin D7 और Darwin D14।

कंपनी इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ नए जमाने के खरीदारों को टारगेट कर रही है। इन स्कूटर्स से पर्दा उठाने के लिए Darwin ने World Amateur Boxing champion MC Mary Kom को आमंत्रित किया। DPGC Group CEO Raja Roy Choudhury ने कहा:

कंपनी के तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर देश में पहले से मौजूद TVS और Ola के इलेक्ट्रिक स्कूटर का मुकाबला करेंगे। ये 68,000 रुपये से शुरू होंगे और एक बार चार्ज करने पर 70-120 किलोमीटर चलने का दावा करते हैं। इनमें री-जेनरेटिव ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल गियर ,बैटरी स्वापिंग और USB मोबाइल चार्जर पोर्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं। आइए इनकी कीमत देख लेते हैं।

Darwin D5 की कीमत 68,000 रुपये है।

Darwin D7 की कीमत 73,000 रुपये है।

Darwin D14 की कीमत 77,000 रुपये है।

The legendary sportsperson and honourable chief guest @MangteC Mary Kom unveils the Face of NexGen Electric Vehicles – Darwin EVAT at the @thegranddelhi#DarwinEvat #DPGC #NEXGEN #LPV pic.twitter.com/S9oIlOb4MU

— Darwin EVAT (@DarwinEvat) November 22, 2021