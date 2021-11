Kia Niro SUV से उठा पर्दा, जब चाहें तब बन जाएगी इलेक्ट्रिक कार

Kia Motors ने अपनी अगली पीढ़ी की Kia Niro SUV ने पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इस कार को सियोल मोबिलिटी शो में पेश किया है। किआ की नई एसयूवी को भड़कीला लुक दिया गया है। यह कंपनी की ‘Opposites United’ डिजाइन फिलॉसफी का उदाहरण है। SUV को 5 दिसंबर तक इवेंट में शो किया जाएगा। इसका डिजाइन काफी हद तक 2019 के HabaNiro कॉन्सेप्ट से मिलता है। इसमें ब्रांड की सिग्नेचर टाइगर नोज स्टाइल वाले ग्रिल को रिडिजाइन किया गया है। Also Read - Greta ने लॉन्च किए चार Electric Scooter, सिर्फ 60 हजार रुपये से शुरू है कीमत

कार में LED डेटाइन रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए गए हैं। Kia की नई SUV में आपको बोल्ड और स्टाइलिश क्रासओवर लुक मिलता है। इसमें हाई-टेक टू टोन बॉडी दी गई है। रियर साइड की बात करें तो एसयूवी में बूमरैंग स्टाइल वाली टेल लाइट्स दी गई हैं। कार के इंटीरियर को पहले वाली Niro से बिलकुल अलग कर दिया गया है। इसमें आपको नया इंटीरियर देखने को मिलता है, जिसमें Kia EV6 जैसा डैशबोर्ड दिया गया है। इसमें डुअल स्क्रीन मिलती है, जो दो सेगमेंट में बटी हुई है। Also Read - Oppo ने शुरू किया इलेक्ट्रिक वीइकल पर काम, 2023 के अंत में हो सकता है लॉन्च

The all-new Kia Niro. Built with an innovative interior that integrates sustainability into your daily life.

