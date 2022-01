अब नहीं बनेगी Ola S1, डिलीवरी पाने के लिए कस्टमर्स को करना होगा यह काम

Ola Electric ने घोषणा की है कि इसने अपने Ola S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन रोक दिया है। स्टैंडर्ड मॉडल पर रोक लगाकर कंपनी अब अपने सभी रिसोर्स को Ola S1 Pro के प्रोडक्शन पर लगाएगी। कंपनी का कहना है कि प्रो वेरिएंट की मांग स्टैंडर्ड मॉडल से कहीं ज्यादा है। इसने बताया कि यह Ola S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस साल के अंत तक उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही कंपनी S1 के खरीदारों को प्रो मॉडल में अपग्रेड करने का मौका दे रही है। Also Read - Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जून से होगी शुरू, अभी सिर्फ 1947 रुपये में कर सकते हैं बुक

Ola के इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्री-बुकिंग 15 सितंबर 2021 को शुरू हुई थी, जिसके बाद कंपनी ने 15 दिसंबर 2021 से इनकी डिलीवरी शुरू कर दी। Ola Electric ने दो मॉडल्स — Ola S1 और Ola S1 Pro — पेश किए थे, मगर स्टैंडर्ड S1 वेरिएंट के खरीदारों के लिए लगातार कंफ्यूजन बनी हुई है। खबरों के मुताबिक, कंपनी ने कुछ S1 खरीदारों को S1 Pro डिलीवर कर दिया, जिनके प्रो फीचर्स सॉफ्टवेयर के जरिए लॉक हैं। कंपनी ने बताया कि ये कस्टमर भविष्य में चाहें तो प्रीमियम का पेमेंट देकर प्रो फीचर्स को अनलॉक कर सकते हैं। अब कस्टमर्स को S1 की डिलीवरी को लेकर ओला की तरफ से ईमेल मिले हैं, जो इस कंफ्यूजन को दूर कर देती है।

Ola CEO Bhavesh Aggarwal ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया कि कंपनी Ola S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स स्टैंडर्ड Ola S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिकों को परफॉर्मेंस अपग्रेड के जरिए पेश करेगी। Ola S1 के मालिकों को Ola S1 Pro की रेंज, हाइपर मोड और अन्य फीचर्स के लिए प्रीमियम अमाउंट देना होगा। इसके बारे में बाकी डिटेल्स कस्टमर्स को फरवरी में ईमेल के जरिए दी जाएगी।

We’re upgrading all our S1 customers to S1 Pro hardware. You’ll get all S1 features and can unlock Pro range, hyper mode, other features with a performance upgrade.

Thank you for being early supporters of Mission Electric!

Dispatch in Jan, Feb. Email to follow with details.

— Bhavish Aggarwal (@bhash) January 15, 2022