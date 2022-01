Ola S1 और S1 Pro की प्री-बुकिंग करने वाले कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर आई है। Ola Electric CEO Bhavesh Aggarwal ने कुछ वक्त पहले बताया था कि कंपनी जल्द ही फिर से इलेक्ट्रिक स्कूटर की परचेज विंडो खोलेगी, जहां बचे हुए कस्टमर्स अपने वीइकल को खरीद पाएंगे। अब अग्रवाल ने बताया है कि कंपनी फैक्ट्री ने Ola S1 और Ola S1 Pro की प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ा दिया है। Also Read - Ola S1, S1 Pro की सेल पर FADA की प्रतिक्रिया, दिसंबर में बिके सिर्फ 111 इलेक्ट्रिक स्कूटर

अग्रवाल ने FutureFactory की एक पिक्चर शेयर की, जहां ओला के ढेरों इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़े हैं। इन्होंने बताया कि फैक्ट्री अब हर दिन 1000 वीइकल्स बना रही है। इस खबर से Ola S1 और S1 Pro के परचेज विंडो जल्द ही खुलने का आश्वासन भी मिलता है। आप भावेश अग्रवाल की ट्वीट को नीचे देख सकते हैं:

Futurefactory now producing almost 1000 scooters a day. In pic below: production just for today so far!

Opening up purchase window for remaining customers soon. Will share. pic.twitter.com/O2HugL2XnX

— Bhavish Aggarwal (@bhash) January 6, 2022