Ola S1 और Ola S1 Pro की डिलिवरी डेट कई बार पीछे हुई है, मगर अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक करने वाले कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर आई है। कंपनी CEO Bhavish Aggarwal ने बताया है कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिलिवरी 15 दिसंबर से शुरू होगी।

Ola ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अगस्त में लॉन्च किए थे और इनकी डिलिवरी अक्टूबर में सेट की गई थी। कंपनी ने हाल ही में इन इलेक्ट्रिक वीइकल्स की टेस्ट राइड शुरू की थीं। अब कंपनी CEO ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है और ये 15 दिसंबर से डिलिवर होने के लिए तैयार हैं।

Aggarwal ने ट्वीट में कुछ पिक्चर्स भी शेयर कीं, जिनमें ओला स्टॉक यार्ड में पार्किंग में लगे हुए ढेर सारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स नजर आ रहे हैं। आप इस ट्वीट और इसमें लगी हुई पिक्चर को नीचे देख सकते हैं:

Scooters are getting ready 🙂 Production ramped up and all geared to begin deliveries from 15th Dec. Thank you for your patience! pic.twitter.com/d2ydB3TXTm

