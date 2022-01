Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जून, 2022 से शुरू हो जाएगी। कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पिछले साल लॉन्च किया था और तब से लेकर अब तक कंपनी इसके लिए 30,000 ऑर्डर ले चुकी है। रेंज और टॉप स्पीड के ममाले में Simple One एक शानदार ऑप्शन है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से अधिक और टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है। यहां पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सब कुछ बताया गया है। Also Read - Ola हर दिन बना रहा है 1000 electric scooter, कस्टमर्स को जल्द मिलेगा खरीदने का मौका

Simple One Price in India

Simple Energy ने घोषणा की है कि वह अपने इस शानदार प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी जून, 2022 से शुरू कर देगा। Simple One की कीमत 1,09,999 रुपये है। यह इसकी एक्स-शोरूम कीमत है। हालांकि, अभी इच्छुक ग्राहक इसे मात्र 1947 रुपये में बुक कर सकते हैं।

क्या है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की खूबियां?

इसके फीचर्स की बात करें Simple One में 8.5KW की मोटर दी गई है, जो 72Nm टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 4.8KWh की बैटरी लगी है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्कूटर 2.95 सेकेंड में 0-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। Eco मोड में यह एक बार फुल चार्ज होने के बाद 203 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसमें सामान रखने के लिए सीट के नीचे 30 लीटर का स्टोरेज दिया गया है।

Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेजेन ब्लैक, नम्मा रेड, एज्योर ब्लू और ग्रेस व्हाइट कलर में आता है।

सिंपल वन का मुकाबला ओला इलेक्ट्रिक के Ola S1 और Ola S1 Pro, एथर एनर्जी के 450x, बजाज चेतक, टीवीएस आई-क्यूब से है।

ऐसे करें बुक

इस इलेक्ट्रिक को बुक करने के लिए सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां होम पेज पर दिए गए Book Now ऑप्शन पर क्लिक करें। अब कलर सिलेक्ट करके Next पर क्लिक कर दें। फिर आपको राज्य, शहर और पिन कोड जैसी कई डिटेल भरनी होंगी। सारी डिटेल भरने के बाद सबसे नीचे दिए गए Proceed and Pay for Booking पर क्लिक कर दें।