टेस्ला ने पेश किया बच्चों के लिए Cyberquad ATV, साइबरट्रक जैसी है डिजाइन

इलेक्ट्रिक कार मेकर Tesla ने बच्चों के लिए एक एल्क्ट्रिक क्वाड बाइक Cyberquad for Kids लॉन्च की है। यह एक ऑल-टेरेन वीइकल (ATV) है, जिसका डिजाइन Tesla Cybertruck से प्रेरित है। Cyberquad for Kids एक लिथियम-आयन बैटरी से लैस है। कंपनी का कहना है कि यह एक बार चार्ज करने पर 15 मील (24 किमी) तक की रेंज दे सकती है।

चूंकि इस ATV को 8 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसमें टॉप स्पीड 10 मील प्रति घंटे या 16 किमी प्रति घंटे तक ही सीमित है। आइए इसकी कीमत और फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं।

Tesla Cyberquad for Kids price

Tesla ने Cyberquad for Kids को अमेरिका में फेस्टिव सीजन (क्रिसमस और न्यू इयर) में उतारा है। इसकी कीमत $1,900 है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1,42,400 रुपये बनते हैं। यह वीइकल टेस्ला के ऑनलाइन स्टोर से खरीदने के लिए उपलब्ध है। टेस्ला का कहना है कि यह इस ATV की शिपिंग 2-4 हफ्तों में शुरू कर देगा मगर यह गारंटी नहीं देता कि ऑर्डर फेस्टिवल से पहले डिलीवर हो पाएंगे।

क्या है इस इलेक्ट्रिक क्वाड बाइक की खासियत

Tesla Cyberquad for Kids की डिजाइन कंपनी के साइबरट्रक जैसी है। यह स्टेनलेस-स्टील फिनिश में भी मौजूद है। Cybertruck की तरह ही Cyberquad for Kids में सामने एक LED लाइट बार लगा हुआ है। यह ATV 8 या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है।

यह इलेक्ट्रिक वीइकल 150 पाउंड (68 किलोग्राम) का पे-लोड संभाल सकता है। इसमें स्टील फ्रेम है और एक कुशन वाली सीट है। यह ATV अच्छा ऑफ-रोड एक्सपीरियंस देने के लिए बेहतर स्टॉपिंग पावर, रियर डिस्क ब्रेक और एडजस्टेबल सस्पेंशन के साथ आता है।

Cyberquad for Kids में टॉप स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। पहली सेटिंग में इसे 5 मील प्रति घंटे (8 किमी प्रति घंटे) तक सीमित कर सकते हैं, जबकि दूसरी सेटिंग में इसे 10 मील प्रति घंटे (16 किमी प्रति घंटे) की रफ्तार तक सेट किया जा सकता है। रिवर्स ड्राइव स्पीड भी 5 मील प्रति घंटे तक सीमित है।