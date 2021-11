Top 3 Electric Scooter with 120Km mileage in Single charge and up to 84Kmph top speed Hero Optima HX Okinawa Ridge Plus and Pure EV EPluto 7G: पिछले कुछ समय से लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। इसकी वजह से कई कंपनियां भारतीय बाजार में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को उतार रही हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक खामी यह होती है कि उनकी टॉप स्पीड काफी कम होती है और एक बार चार्ज करने पर वह ज्यादा दूर तक नहीं चल पाती है। आज हम आपको लंबी माइलेज और अच्छी टॉप स्पीड वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: November 10, 2021 9:56 AM IST