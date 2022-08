OTT this Independence Day: भारत के लिए यह स्वतंत्रता दिवस काफी खास है। इस साल भारत को आजादी मिले पूरे 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस 75 साल के सफर में भारत ने कई उतार-चढ़ाव व हार-जीत का सामना किया है। सिनेमा व ओटीटी ने इनमें से कई बड़ी घटनाओं व किस्सों को हमारे लिए पर्दे पर जीवंत किया है। Also Read - How to cancel Netflix Subscription: कई तरीकों से कैंसल कर सकते हैं नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन

आज आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम आपको OTT प्लेटफॉर्म पर मौजूद उन फिल्मों की लिस्ट बताने जा रहे हैं, जिनमें इन 75 सालों के कई खास घटनाओं को पर्दे पर दर्शाया गया है।

Shershaah



सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर यह फिल्म Amazon Prime Video पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह फिल्म परमवीर चक्र विजेता कप्तान विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। जिन्होंने कम उम्र में आर्मी ऑफिसर बनकर न केवल देश की सेवा की बल्कि कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की। Also Read - Maharani का दूसरा सीजन इस दिन SonyLIV पर होगा स्ट्रीम, डेट कर लें नोट

Raazi



आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘राजी’ Amazon Prime Video पर देखने के लिए उपलब्ध है। मेघना गुलजार की इस फिल्म में आलिया ने एक अंडरकवर एजेंट सहमत खान का किरदार निभाया है। यह कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं बल्कि असली महिला जासूस की कहानी है, जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए जासूसी का काम किया।

Rocketry: The Nambi Effect



आर माधवन स्टारर Rocketry: The Nambi Effect फिल्म को हाल ही में Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किया गया है। यह फिल्म एयरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में स्पेस साइंस में नंबी द्वारा किए योगदान और संघर्षों को दिखाया गया है।

Uri: The surgical strike



विक्की कौशल की Uri: The surgical strike फिल्म Zee5 पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह 2016 में उरी आर्मी बेस पर हुए पाकिस्तानी हमले पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया जाता है कि भारत कैसे जवाबी कारवाई करते हुए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है।

Major



Major फिल्म को हाल ही में Netflix पर स्ट्रीम किया गया है। यह मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक है, जिन्होंने साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के दौरान वीरगति प्राप्त की।

The Kashmir Files



The Kashmir Files फिल्म में 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बर हिंसा को दर्शाया गया है। इसे आप ZEE5 पर देख सकते हैं।