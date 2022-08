आदित्य रॉय कपूर स्टारर फिल्म ‘Rashtra Kavach OM’ को सिनेमाघरों में 1 जुलाई को रिलीज किया गया था। थिएटर रिलीज के बाद से ही इस फिल्म के OTT स्ट्रीमिंग का इंतजार हर कोई कर रहा था। आज आखिरकार इस फिल्म की OTT रिलीज डेट का खुलासा कर दिया गया है। फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग ZEE5 पर होगी। Also Read - OTT Release in August: आलिया की 'डार्लिंग्स' से लेकर तापसी की 'शाबाश मिट्ठू' तक, OTT पर फुल-सेट है अगस्त महीना

ZEE5 ट्विटर हैंडल के जरिए कंफर्म किया गया है कि आदित्य रॉय कपूर की फिल्म 'Rashtra Kavach OM' ओटीटी पर 11 अगस्त को स्ट्रीम होगी। डेट अनाउंस करते हुए फिल्म का ट्रेलर ट्वीट किया गया है, जिसके साथ कैप्शन दिया गया है "खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत OM के हाथों लिखा है! सबसे ताकतवर शूरवीर अपने राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जय भवानी!"

Khatra kitna bhi bada kyun na ho, uska annt #OM ke haatho likha hai! The most powerful warrior is ready to fight apne #RashtraKeLiye. Jai Bhavani! #OMOnZEE5 releasing on 11th August. pic.twitter.com/hy28ecCYRR

— ZEE5 (@ZEE5India) August 1, 2022