अक्षय कुमार की नई फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) सीधे OTT पर होगी स्ट्रीम, डेट कर लें नोट

Akshay Kumar Movie Cuttputlli OTT Release: रक्षाबंधन (Rakshabandhan) फिल्म के बाद बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक और फिल्म के साथ फैन्स का दिल जीतने आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम कठपुतली (Cuttputlli) है। खास बात यह है कि इस फिल्म को थिएटर में नहीं बल्कि सीधे OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम किया जाने वाला है।

Disney+ Hotstar के ट्विटर हैंडल पर कठपुतली (Cuttputlli) का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर रिलीज के साथ इसकी स्ट्रीमिंग डेट का भी खुलासा किया गया है। यह फिल्म 2 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम की जाएगी। ट्रेलर शेयर करते हुए ट्विटर पर कैप्शन दिया गया है "'तीन मर्डर, एक शहर, एक पुलिसवाला और एक सीरियल किलर। कठपुतली 2 सिंतबर को सिर्फ डिजनी प्लस हॉटस्टार पर।"

Also Read - 76th Independence Day OTT Special: ओटीटी पर इन फिल्मों को देखकर मनाएं 76वें स्वतंत्रता दिवस को खास



आपको बता दें, कठपुतली फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं। इससे पहले आपने उन्हें सूर्यवंशी जैसी फिल्मों में पुलिस के अवतार में देखा था। वहीं, अब वह कठपुतली फिल्म में भी पुलिस के रोल में दिखेंगे। हालांकि, इस फिल्म में वह किसी आतंकी या फिर गैंगस्टर से भीड़ते नहीं बल्कि वह एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाते और सीरियल किलर की तलाश करते नजर आएंगे।

फिल्म का प्लॉट-

फिल्म की कहानी हिमाचल प्रदेश के कसौली शहर की है, जहां अक्षय कुमार एक पुलिस ऑफिसर हैं। अचानक से शहर में एक के बाद एक खतरनाक मर्डर होते हैं। खास बात यह है कि इन मर्डर को कोई सीरियल किलर अंजाम दे रहा था। वह हर मर्डर के बाद बॉडी को सार्वजनिक जगहों पर छोड़ देता है, जिसमें पुलिस बॉडी तक नहीं बल्कि बॉडी पुलिस तक पहुंच जाती है। इस सीरियल किलर को पकड़ने का जिम्मा अक्षय कुमार के किरदार को मिलता है।

‘House of the Dragon’ सीरीज कल 22 अगस्त को Disney+ Hotstar पर होगी स्ट्रीम

‘The Game of Thrones’ का प्रीक्वल ‘House of the Dragon’ सीरीज Disney+ Hotstar पर भारत में कल 22 अगस्त से सुबह 6.30 बजे स्ट्रीम होगा। हाउस ऑफ ड्रैगन की कहानी लेखक George RR Martin की नॉवेल ‘फायर एंड ब्लड’ (Fire and Blood) पर आधारित है। इस सीरीज में ‘Game of Thrones’ की कहानी से 300 साल पहले टारगैरियन की लड़ाई को दिखाया जाएगा।