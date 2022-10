Raksha Bandhan on OTT: अक्षय कुमारर स्टारर फिल्म ‘रक्षा बंधन’ (Raksha Bandhan) 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। थिएटर्स में इस फैमली ड्रामा फिल्म को दर्शकों का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस वजह से अब इस फिल्म को OTT पर रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डिटेल्स सामने आ गई है। अगर आपने अब-तक इस फिल्म को नहीं देखा है, तो अब आप आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को अपने घर पर इन्जॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की ‘रक्षा बंधन’ फिल्म। Also Read - OTT Releases This Weekend: Liger से लेकर Jamtara Season 2 तक, इस वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये नई फिल्में व शो

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) ZEE5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी, जिसकी जानकारी खुद जी5 के ट्विटर हैंडल के जरिए रिवील की गई है। ZEE5 ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा किया है।

Also Read - Old TV shows on OTT: शक्तिमान से लेकर राजा रेंचो तक, OTT पर अब भी देख सकते हैं 90 के दशक के पॉपुलर शो

Nok jhok se bhari ek kahani pyaar ki, parivaar ki, aur bhai behen ke dulaar ki! #RakshabandhanOnZEE5 premiering on the 5th of October. #ZEE5 pic.twitter.com/LUFXqdtJoE — ZEE5 (@ZEE5India) October 1, 2022



ट्वीट में कैप्शन दिया गया है, “नोक-झोंक से भरी एक कहानी प्यार की, परिवार की और भाई-बहन के दुलार की! रक्षा बंधन फिल्म 5 अक्टूबर को जी5 पर स्ट्रीम होगी।”

रक्षा बंधन कॉमेडी-फैमली-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन आनंद एल राय द्वारा किया गया है। वहीं, फिल्म की कहानी हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों द्वारा लिखी गई है। स्टार कास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा, भूमि पेडनेकर, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब, स्मृति श्रीकांत, सीमा पाहवा जैसे स्टार्स शामिल हैं।

कहानी का प्लॉट-

फिल्म की कहानी भाई-बहन पर आधारित है। इस फिल्म में 4 बहनों का इकलौता भाई लाला केदारनाथ (अक्षय कुमार) पर बेस्ड है, जो एक चाट की दुकान चलाता है। लाला ने अपनी मां से वादा किया था कि वह अपनी चारों बहनों की शादी करवाने के बाद ही खुद शादी करेगा। इसी बीच लाला को अपने बचपन के प्यार सपना के साथ शादी का लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर आप फैमली ड्रामा फिल्म देखना पसंद करते हैं, तो यह फिल्म आप अगले हफ्ते ओटीटी पर इन्जॉय कर सकते हैं।

माधुरी दीक्षित की फिल्म भी इस

माधुरी दीक्षित की अपकमिंग फिल्म (Maja Ma) ‘मजा मा’ भी रक्षा बंधन के बाद स्ट्रीम होने वाली है। ऐसे में अगला हफ्ता कई नई रिलीज से भरा है। माधुरी दीक्षित की मजा मा फिल्म Amazon Prime Video पर 6 अक्टूबर को स्ट्रीम होगी।