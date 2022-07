हाल ही में ऐलान किया गया है कि जान्हवी कपूर स्टारर फिल्म ‘Good Luck Jerry’ थिएटर की जगह सीधे OTT पर रिलीज की जाएगी। वहीं, अब आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म डार्लिंग्स (Darlings) के ओटीटी रिलीज को भी कंफर्म कर दिया गया है। यह फिल्म थिएटर की जगह सीधे Netflix ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। आज इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। Also Read - OTT Release This month (July): Koffee With Karan से लेकर Good Luck Jerry तक, जुलाई का महीने रहेगा OTT के नाम

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म डार्लिंग्स (Darlings) की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। यह फिल्म 5 अगस्त को Netflix पर स्ट्रीम की जाएगी। आज नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। ट्रेलर रिलीज करते हुए कैप्शन दिया गया है, “क्या एक मेंढक और ओक बिच्छू दोस्त हो सकते हैं? 5 अगस्ते को देखिए ‘डार्लिंग्स’ सिर्फ नेटफ्लिपक्स पर।” Also Read - वीकेंड पर हो रहे हैं बोर... तो देखें Amazon prime video से लेकर Netflix तक की ये नई फिल्में और शोज

Kya ek meindak aur bichhoo dost ho sakte hain?

आपको बता दें, इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ-साथ शेफाली शाह, विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू मेन लीड रोल में हैं। यह एक डार्क-कॉमेडी फिल्म है, जो कि मां-बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। केवल एक्टिंग ही नहीं बल्कि आलिया इस फिल्म को Eternal Sunshine Productions बैनर के तले को-प्रोड्यूस भी कर रही हैं। इसके अलावा शाहरुख खान की कंपनी Red Chillies Entertainment भी इसे प्रोड्यूस कर रही है।

इस फिल्म के साथ भले ही आलिया भट्ट ओटीटी डेब्यू कर रही हैं, लेकिन इससे पहले उनकी थिएटर में रिलीज हुई फिल्म “Gangubai Kathiawadi” भी Netflix पर स्ट्रीम हो चुकी है।

जुलाई का महीना रहने वाला है ओटीटी के नाम

जुलाई के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काफी कुछ नया आने वाला है, जिसमें नई फिल्मों के साथ-साथ नई वेब सीरीज भी शामिल है। 7 जुलाई से Disney+ Hotstar पर koffee with karan सीजन 7 स्ट्रीम होने वाला है। इसके बाद 8 जुलाई को Ranveer Vs Wild with Bear Grylls शो Netflix पर स्ट्रीम होगा। जितेंद्र कुमार की Jaadugar फिल्म 15 जुलाई को रिलीज की जाएगी। वहीं, जान्हवी कपूर स्टारर Good Luck Jerry फिल्म Disney+ Hotstar पर इस महीने के अंत मे 29 जुलाई को स्ट्रीम होने वाली है।