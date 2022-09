Amazon Fire TV Cube, Omni QLED TV हुए लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Amazon 2022 Devices & Services Event में कंपनी ने कई स्मार्ट डिवाइसेज लॉन्च किए हैं। Echo Dot और Studio स्पीकर्स के साथ-साथ अमेजन ने नई जेनरेशन के Fire TV Cube, Omni QLED TV और Alexa वॉइस रिमोट प्रो (Voice Remote Pro) को भी बाजार में उतारा है। इनमें से Fire TV Cube और वॉइस रिमोट भारत में सेल के लिए उपलब्ध होंगे, जबकि Omni QLED TV को कंपनी ने फिलहाल अमेरिका और कनाडा के बाजार में उतारा है। नई यानी तीसरी जेनरेशन के Fire TV Cube के फीचर्स को इंप्रूव किया गया है। इसके कनेक्टिविटी के लिए HDMI In और Out दोनों फीचर्स मिलेंगे। Also Read - Amazon लाया अपग्रेडेड Fire TV Stick 4K Max, किसी भी LCD या LED टीवी को बना सकेंगे Smart TV

Amazon Fire TV Cube

अमेजन Fire TV Cube में नया ऑक्टाकोर 2.0 GHz प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि यह पिछली जेनरेशन के मुकाबले 20 प्रतिशत बेहतर है। यह डिवाइस 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, Dolby Atmos Audio जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें HDMI इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के साथ-साथ USB और LAN केबल के लिए इथरनेट पोर्ट भी दिए गए हैं। यह डिवाइस लेटेस्ट Wi-Fi 6E वायरलेस कनेक्टविटी फीचर को सपोर्ट करता है।

कंपनी का दावा है कि नई जेनरेशन के Fire TV Cube में सुपर रेजलूशन अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो पिक्चर क्वालिटी को इंप्रूव करती है। इसमें HD या फिर 4K क्वालिटी के वीडियो में अच्छी डिटेलिंग मिलेगी। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Fire TV Cube में ऑडियो स्ट्रीमिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। जिसके जरिए ब्लूटूथ हियरिंग ऐड्स को कनेक्ट किया जा सकेगा। इसकी कीमत 13,999 रुपये है।

Alexa Voice Remote Pro

अमेजन का यह स्मार्ट रिमोट कंट्रोल डेडिकेटेड रिमोट फाइंडर फीचर के साथ आता है। अगर यह रिमोट घर में कहीं गुम हो जाता है, तो आप इस फीचर के जरिए इसे आसानी से ढूंढ़ सकेंगे। इस रिमोट कंट्रोल में बिल्ट इन-स्पीकर दिया गया है, जो आपका ध्यान खींचने के लिए साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें कस्टमाइजेबल बटन्स दिए गए हैं, जिसके जरिए आप अपने फेवरेट कंटेंट वाले ऐप्स को सेट कर सकेंगे। इसकी कीमत 2,499 रुपये है।

Amazon Omni QLED TV

Amazon Omni QLED TV को दो स्क्रीन साइज 65 इंच और 75 इंच में लॉन्च किया गया है। यह स्मार्ट टीवी Dolby Vision IQ, HDR10+ जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसमें लो लेटेंसी मोड, 60Hz रिफ्रेश रेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अमेजन का यह स्मार्ट टीवी HDMI 2.1 कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है। इसके 65 इंच वाले टीवी की कीमत $799 (लगभग 65,299 रुपये) है। वहीं, इसका 75 इंच वाला वेरिएंट $1,099 (लगभग 89,917 रुपये) में आता है। इसे फिलहाल अमेरिकी और कनाडा में प्री-बुक किया जा सकता है।