Amazon Prime Membership लेने के लिए अब आपको पहले के मुकाबले 50 प्रतिशत तक ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। जल्द ही ई-कॉमर्स और OTT प्लेटफॉर्म कंपनी अपनी प्राइम मेंबरशिप की कीमत बढ़ाने वाली है। पिछले दिनों Disney+ Hotstar ने भी अपनी मेंबरशिप चार्ज बढ़ाई थी। Amazon साल 2017 के बाद पहली बार अपनी मेंबरशिप कॉस्ट में यह बदलाव करने जा रहा है। सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, Amazon Prime Membership का एनुअल सब्सक्रिप्शन अब 999 रुपये की जगह 1,499 रुपये में मिलेगा। Also Read - Amazon Prime का मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान आया वापस, जानें कीमत और नए नियम

Amazon Prime Membership के जरिए यूजर को एक नहीं कई तरह के फायदे मिलते हैं। Prime Membership वाले यूजर को ई-कॉमर्स से शॉपिंग करने पर प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर होते हैं और उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। यही नहीं, यूजर को Amazon Prime Video और Amazon Prime Music का भी एक्सेस मिलता है। साथ ही, Prime Gaming और Prime Reading का भी फायदा यूजर एक मेंबरशिप के जरिए ले सकते हैं। Also Read - Reliance Jio vs Vi vs Airtel: 28 दिन वाले बेस्ट Prepaid Plan, जानें किसमें मिलती है अधिक सुविधाएं

महंगा होगा रेगुलर प्लान

OnlyTech की रिपोर्ट के मुताबिक, Amazon Prime Membership के मंथली, क्वार्टरली और एनुअल तीनों मेंंबरशिप प्लान में ये बढ़ोतरी देखने के मिलेगी। यूजर को फिलहाल एनुअल मेंबरशिप के लिए 999 रुपये खर्च करने पड़ते है। बाद में यूजर को इसके लिए 1,499 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, क्वार्टरली प्लान के लिए फिलहाल 329 रुपये लगते हैं। प्राइस बढ़ने के बाद यूजर को इसके लिए 459 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, 129 रुपये वाला मंथली प्लान अब 179 रुपये का मिलेगा। Also Read - Sony ने भारत में लॉन्च किए Bravia टीवी के दो नए मॉडल, घर में मिलेगा थिएटर वाला एक्सपीरियंस

भारत में Prime Membership सर्विस 2016 में शुरू हुई थी। यह Netflix और Disney+ Hotstar जैसे OTT प्लेटफॉर्म को कड़ी चुनौती दे रहा है। Flipkart ने भी Amazon को देखते हुए Flipkart Plus मेंबरशिप सर्विस शुरू की थी, जिसमें यूजर को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान खरीदने पर प्रिफरेंस मिलता है।

युवाओं को मिलेगा फायदा

Amazon Prime की रेगुलर मेंबरशिप के अलावा 18 साल से 24 साल के युवाओं के लिए दिए जाने वाले यूथ मेंबरशिप प्लान में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। बता दें कि Amazon Prime की यूथ मेंबरशिप रेगुलर प्लान के मुकाबले सस्ते होते हैं। हालांकि, यूथ प्लान वाले यूजर्स के लिए प्लान को और सस्ता किया जा सकता है। फिलहाल यूथ मेंबरशिप का एनुअल प्लान 749 रुपये प्रति महीने में मिलता है। बदलाव के बाद इसकी मेंबरशिप प्राइस 499 रुपये हो सकती है। वहीं, इसके मंथली और क्वार्टरली प्लान भी सस्ते होंगे। अभी क्वार्टरली के लिए 299 रुपये देने पड़ते हैं, बदलाव के बाद यूजर को सिर्फ 164 रुपये देने होंगे। वहीं, मंथली प्लान 89 रुपये से घटकर 64 रुपये में मिलेगा।