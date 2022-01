Amazon Prime Video के यूजर्स कई महीनों से ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ (The Lord of the Rings) सीरीज के आफिशियल टाइटल का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इसका पता चल गया है। इस शानदार वेब सीरीज का टाइटल ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिंग्स ऑफ पावर’ (The Lord of the Rings: The Rings of Power) होगा। अमेजन प्राइम वीडियो पर बुधवार को इस फेमस वेब सीरीज का टीजर जारी किया गया है, जिसके जरिए आखिरकार इसके ऑफिशियल टाइटल से भी पर्दा उठ गया। Also Read - Netflix, Amazon Prime समेत इन 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रहीं 7 नई वेब सीरीज और मूवी, मचेगा 'धमाल'

मशहूर निर्माता J.R.R. Tolkien ने कल्पनाओं पर आधारित इस वेब सीरीज में मध्यकालीन पृथ्वी के द्वितीय युग की कहानी दिखाई है। इस वेब सीरीज को 2 सितंबर के दिन Amazon Prime Video पर रिलीज किया जाएगा। हर हफ्ते इस वेब सीरीज के नए एपिसोड जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस वेब सीरीज को जॉन डी. पायने (J.D. Payne) और पैट्रिक मैकेयू (Patrick McKay) के निर्देशन में बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वेब सीरीज की कहानी मध्यकालीन पृथ्वी के द्वितीय युग की सभी कहानियों को जोड़ती है और उसे एक अच्छे दृश्यों में दिखाती है।

छल्लों की कहानी पर आधारित

इस Web Series में न्यूमेनॉर की ऐतिहासिक कहानी, अंधेरे के देवता सौरोन का उद्भव, एल्व्स और उसके दोस्तों के बीच की साझेदारी, से लेकर छल्लों के निर्माण तक की एक अद्भूत कहानी है। इसके ट्रेलर में भी एक छल्ले का निर्माण होता हुआ दिखाया गया है। पेन और मैकके ने बताया कि अभी तक दर्शकों ने सिर्फ एक छल्ले की कहानी देखी है लेकिन असल में उससे पहले कई और छल्ले भी थे। हम आने वाली इस नई वेब सीरीज में उन सभी छल्लों की कहानी अपने दर्शकों को बताने के लिए काफी उत्साहित हैं।

आम दर्शक ही नहीं बल्कि खुद अमेजन के मालिक Jeff Bezos भी इस वेब सीरीज के रिलीज को लेकर बेहद बेताब हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इस वेब सीरीज ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स : द रिंग्स ऑफ पावर’ को टीज करते हुए लिखा है, यह 2 सितंबर को रिलीज होने जा रहा है।

Coming this September 2nd. Can’t wait for you to see it. @LOTRonPrime (1/2) pic.twitter.com/jd0wrPIJAp — Jeff Bezos (@JeffBezos) January 19, 2022

6 भाषाओं में होगा रिलीज

इस वेब सीरीज को भारत में कुल 6 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी (English) के साथ-साथ हिन्दी, तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा शामिल होंगे। इस वेब सीरीज के बारे में एक और खास बात आपको बता दें कि यह अभी तक का सबसे महंगा शो होगा, जिसके फर्स्ट सीजन को बनाने की लागत करीब USD 465 million यानी करीब 3,460 crore रुपये है।