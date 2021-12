Amazon Prime Video पर 1 जनवरी 2022 से देख सकेंगे लाइव क्रिकेट मैच, जानिए डिटेल्स

वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप Amazon Prime Video पर जल्द ही आप लाइव क्रिकेट भी देख सकेंगे। 1 जनवरी 2022 से शुरू हो रही New Zealand vs Bangladesh टेस्ट सीरीज को अमेजन प्राइम वीडियो पर लाइव देख सकते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो ने न्यूजीलैंड क्रिकेटिंग बोर्ड के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को हासिल कर लिया है, जिसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म टीम के ODI, T20 और टेस्ट मैच को लाइव स्ट्रीम कर सकेगा। इससे पहले Amazon Prime Video कई छोटे और रीजनल स्ट्रीमिंग सर्विस के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, जिससे उनके कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सके। Also Read - Amazon Prime vs Disney+ Hotstar vs Netflix: प्राइम वीडियो से नेटफ्लिक्स तक सभी ने बदले प्लान, जानें कौन दे रहा सबसे ज्यादा फायदा

अमेजन प्राइम वीडियो को न्यूजीलैंड क्रिकेटिंग बोर्ड के एक्सक्लूसिव अधिकार मिल गए हैं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की महिला और पुरुष क्रिकेट टीम के मैच को प्राइम वीडियो पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। Amazon Prime Video पर लाइव मैच स्ट्रीमिंग की शुरुआत जनवरी 2022 में होने वाली New Zealand vs Bangladesh टेस्ट सीरीज से होगी। Also Read - Amazon Prime Membership के लिए कल से देने होंगे ज्यादा पैसे, आज ही ऐसे लें सदस्यता

Amazon Prime Video पर कौन-कौन से मैच देख सकेंगे आप

इसके बाद फरवरी में यूजर्स अमेजन प्राइम वीडियो पर India vs New Zealand महिला टसीजी को देख सकेंगे, जबकि नवंबर 2022 में यूजर्स India vs New Zealand पुरुष सीरीज देख सकेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में कई सीरीज खेलने वाली है, जिसे प्लेयर्स अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। जनवरी में बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के टूर पर है। इसके बाद फरवरी में साउथ अफ्रीका की टीम, मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम और मार्च व अप्रैल में नीदरलैंड की टीम न्यूजीलैंड के टूर पर होगी। Also Read - Netflix, Amazon Prime Video और Zee5 पर दिसंबर में रिलीज होंगी ये 5 धमाकेदार सीरीज और मूवी, देखना चाहते हैं तो जल्द लें सब्सक्रिप्शन

New Zealand vs Bangladesh का पहला मैच 1 जनवरी 2022 को शुरू हो रहा है। यह टेस्ट मैच होगा, जो 1 जनवरी से 5 जनवरी तक के लिए शेड्यूल है। यह मैच Bay Oval, Mount Maunganui, Tauranga में खेला जाएगा। फिलहाल डिज्नी प्लस हॉटस्टार भारत में सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, जिसके पास क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग के अधिकार हैं। अमेजन प्राइम वीडियो के भारत प्रमुख, गौरव गांधी ने बताया, ‘निःसंदेह क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्पोर्ट है और न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ हमारे कोलैबोरेशन से प्राइम यूजर्स को वह मिलेगा, जो वह चाहते हैं।’