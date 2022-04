Amazon Prime Video ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक नहीं… दो नहीं… बल्कि एक साथ कई नई हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, इन नई फिल्मों व शोज़ में अक्षय कुमार, अजय देवगन, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, रणवीर सिंह जैसे बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में भी शामिल हैं। Also Read - Airtel ने लॉन्च किया नया डेली 2.5GB डेटा वाला प्लान, मिलता है Amazon Prime सब्सक्रिप्शन भी फ्री

गुरुवार को Amazon ने "Prime Video Presents India" इवेंट के दौरान मुंबई में 58 नए टाइटल्स को अनविल किया, जिसमें 41 ऑरिजन सीरीज, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज हैं। इसके अलावा 17 बॉलीवुड फिल्में हैं।

Also Read - खत्म हुआ इंतजार! 'द कश्मीर फाइल्स' की OTT रिलीज डेट कंफर्म, ZEE5 पर इस दिन होगी स्ट्रीम



COVID-19 के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद लोगों ने एतिहात बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में Amazon Prime Video ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। इस लिस्ट में इतनी फिल्में व शोज शामिल हैं कि आपको कुछ नया देखने के लिए कई महीनों तक सिनेमाघर नहीं जाना पड़ेगा।

Presenting a power packed line up of content to keep you entertained! 💫 Immerse yourself in these stories and #SeeWhereItTakesYou 🍿#PrimeVideoPresentsIndia pic.twitter.com/QfKrP8IEJW

— amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) April 28, 2022