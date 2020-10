Amazon Quiz 21 October 2020 Answers : पांच सवालों के आसान जबाव दें और जीतें दस हजार रुपये

Amazon Quiz 21 October 2020 Answers : Amazon (अमेजन) पर डेली क्विज कॉन्टेस्ट लाइव हो गया है। इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर अमेजन यूजर्स 10 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीत सकते हैं। यह क्विज सिर्फ वहीं यूजर्स खेल पाएंगे जिनके स्मार्टफोन पर की ऐप इंस्टॉल होगी। यानी अमेजन की इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। Also Read - Flipkart Daily Trivia Quiz Answers 21 October 2020 : आसान सवालों से जवाब और जीतें धमाकेदार इनाम

अगर आपके स्मार्टफोन पर अमेजन ऐप नहीं है तो इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप एंड्रॉडय यूजर्स हैं तो से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूजर्स हैं तो App Store से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको यहां Amazon Quiz के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

आप अमेजन पे बैलेंस का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर एप से किसी भी प्रॉडक्ट को खरीदते वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बैलेंस का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भरने के लिए भी कर सकते हैं।

Amazon Daily Trivia Quiz में कैसे ले हिस्सा

इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर Amazon एप को डाउनलोड करना होगा। यह एप एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए उपलब्ध है। इस कॉन्टेस्ट की टाइमिंग 8 am से 12 pm तक है। इस दौरान आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में विनर की घोषणा 30 अक्टूबर 2020 को होगी। किसी भाग्यशाली विजेता को 10 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका मिलेगा।

इस कॉन्टेस्ट में आपसे 5 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, ऐसे में यदि आप पांच सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपके पास 10 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका होगा। हालांकि विनर को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा, ऐसे में सभी लोगों को यह प्राइज मनी नहीं मिलेगी। हम आपको यहां 5 सवालों के सही जवाब की जानकारी दे रहे हैं।

Amazon Quiz 21 October 2020 Answers :

Q1. In October 2020, The Indo-American Chamber of Commerce awarded which Indian Businessman the Lifetime Achievement Award?

A1. Ratan Tata

Q2. As a part of UN’s International Day of Girl Child, 16 year old Aava Murto became the Prime Minister of which country for one day?

A2. Finland

Q3. On the occasion of Second World Cotton Day, which premium brand of Indian cotton was launched by Smriti Irani.

A3. Kasturi Cotton

Q4. What is the currency of the country this structure is located in?

A4. Egyptian Pound

Q5. Identify this American President who is the only American President ever to have a patent to his name.

A5. Abraham Lincoln