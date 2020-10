Amazon Quiz 22 October 2020 Answers : इन सवालों के जवाब जिताएगा आपको एक हजार रुपये

Amazon Quiz 22 October 2020 Answers : Amazon (अमेजन) पर आज 22 अक्टूबर का डेली क्विज कॉन्टेस्ट लाइव हो गया है। आज के क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर अमेजन ऐप यूजर्स एक हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीत सकते हैं। यह क्विज सिर्फ वहीं यूजर्स खेल पाएंगे जिनके स्मार्टफोन पर की ऐप इंस्टॉल होगी। यानी अमेजन की इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। Also Read - Amazon Great India Festival : सेल का आखिरी दिन आज, स्मार्टफोन, टीवी और गैजेट्स पर मिल रही हैं शानदार डील्स

अगर आपके स्मार्टफोन पर अमेजन ऐप नहीं है तो इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप एंड्रॉडय यूजर्स हैं तो से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूजर्स हैं तो App Store से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको यहां Amazon Quiz के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Amazon और Flipkart पर फेस्टिवल सेल के दौरान जमकर हुई खरीदारी, 1.5 करोड़ स्मार्टफोन बिके

आप अमेजन पे बैलेंस का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर एप से किसी भी प्रॉडक्ट को खरीदते वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बैलेंस का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भरने के लिए भी कर सकते हैं। Also Read - Amazon Great Indian Festival Sale : 500 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे ये काम के गैजेट्स

Amazon Daily Trivia Quiz में कैसे ले हिस्सा

इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर Amazon एप को डाउनलोड करना होगा। यह एप एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए उपलब्ध है। इस कॉन्टेस्ट की टाइमिंग 8 am से 12 pm तक है। इस दौरान आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भाग्यशाली विजेता को एक हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका मिलेगा।

इस कॉन्टेस्ट में आपसे 5 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, ऐसे में यदि आप पांच सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपके पास 10 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका होगा। हालांकि विनर को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा, ऐसे में सभी लोगों को यह प्राइज मनी नहीं मिलेगी। हम आपको यहां 5 सवालों के सही जवाब की जानकारी दे रहे हैं।

Amazon Quiz 22 October 2020 Answers :

Q1. Customers (Android Users Only) Can Now Access Alexa On Their Amazon Shopping App?

A1. True

Q2. Customers (Android Users Only) Can Talk To Alexa By Just

A2. Tapping On The MIC Icon Next To The Shopping Cart

Q3. Which Of The Following Can You Ask Alexa To Do This Festive Season?

A3. All of the Above

Q4. Android Users Can Ask Alexa To Play Music By

A4. All of the Above

Q5. Which Of The Following Ways Can Alexa Help You Enjoy The Festive Season?

A5. All of the Above