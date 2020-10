Amazon Quiz 23 October 2020 Answers : जवाब दें इन आसान सवालों का और जीतें 15 हजार रुपये अमेजन पे बैलेंस

Amazon Quiz 23 October 2020 Answers : Amazon पर आज 22 अक्टूबर का डेली क्विज कॉन्टेस्ट लाइव हो गया है। आज के क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर अमेजन ऐप यूजर्स 15 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीत सकते हैं। यह क्विज सिर्फ वहीं यूजर्स खेल पाएंगे जिनके स्मार्टफोन पर की ऐप इंस्टॉल होगी। यानी अमेजन की इंडिया की वेबसाइट पर विजिट कर इस गेम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। Also Read - Redmi Note 9 Pro Max, 6GB रैम, 64MP क्वॉड कैमरा, 32MP सेल्फी कैमरा को Rs 1 हजार प्राइस कट में खरीदें

अगर आपके स्मार्टफोन पर अमेजन ऐप नहीं है तो इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए आपको स्मार्टफोन में ऐप इंस्टॉल करनी होगी। अगर आप एंड्रॉडय यूजर्स हैं तो से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूजर्स हैं तो App Store से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको यहां Amazon Quiz के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

आप अमेजन पे बैलेंस का इस्तेमाल यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर एप से किसी भी प्रॉडक्ट को खरीदते वक्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बैलेंस का इस्तेमाल कर अपने मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल भरने के लिए भी कर सकते हैं।

Amazon Daily Quiz में कैसे ले हिस्सा

इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल पर Amazon एप को डाउनलोड करना होगा। यह एप एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन के लिए उपलब्ध है। इस कॉन्टेस्ट की टाइमिंग 8 am से 12 pm तक है। इस दौरान आप इस क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। किसी भाग्यशाली विजेता को एक हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका मिलेगा।

Amazon Quiz 23 October 2020 कॉन्टेस्ट में आपसे 5 सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, ऐसे में यदि आप पांच सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपके पास 15 हजार रुपये का अमेजन पे बैलेंस जीतने का मौका होगा। हालांकि विनर को लकी ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा, ऐसे में सभी लोगों को यह प्राइज मनी नहीं मिलेगी। हम आपको यहां 5 सवालों के सही जवाब की जानकारी दे रहे हैं।

Amazon Quiz 23 October 2020 Answers :

Q1) Pratyush, Mihir and the upcoming PARAM Siddhi are examples of what found in India?

A1) Super computers

Q2) Louise Glück, an American Poet, received the Nobel Prize in which category?

A2) Literature

Q3) India celebrates October 5 every year as the ‘Ganga River ………… Day’. Fill in the blank with the name of an animal.

A3) Dolphin

Q4) In which state is the structure, found on the back of this note, located?

A4) Madhya Pradesh

Q5) Who was the first Supreme Leader of the country this flag belongs to?

A5) Kim-il-Sung