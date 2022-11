Uunchai’ OTT release: अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, परिणीति चोपड़ा और बोमन ईरानी मल्टी-स्टारर फिल्म ‘ऊंचाई’ 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। रिलीज के साथ ही इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा-खासा रिस्पॉन्स मिला है। तारीफों के साथ-साथ फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। ऐसे में जिन लोगों ने सिनेमाघर में जाकर यह फिल्म नहीं देखी है, वो इसका ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी फिल्म के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम का साबित होगा। Also Read - सरकार ला रही नई टेक्नोलॉजी! बिना इंटरनेट देख सकेंगे Disney+ Hotstar, Netflix, Prime Video के प्रोग्राम

Uunchai OTT release

अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म ‘ऊंचाई’ (Uunchai) 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। वहीं, अब इस फिल्म के ओटीटी रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि ‘ऊंचाई’ फिल्म Zee5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। फिलहाल, ओटीटी रिलीज से जुड़ी डेट कंफर्म नहीं की गई है। Also Read - खतरनाक डेंटिस्ट बनकर OTT पर एंट्री मारेंगे कार्तिक आर्यन, Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी ‘Freddy’ फिल्म

आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है। स्टारकास्ट की बात करें, तो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, नीना गुप्ता, परिणीति चोपड़ा, डैनी डेन्जोंगपा और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स शामिल हैं, जो कि पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी ‘दोस्ती’ पर आधारित है, जिसमें तीन उम्रदराज लोग एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने का निर्णय लेते हैं। उनकी यह यात्रा काफी मजेदार, मुश्किलों व भावनाओं से भरी है। Also Read - Amazon Prime Video ने लॉन्च किया 599 रुपये का एनुअल मोबाइल प्लान, Netflix और Disney+ Hotstar को मिलेगी कड़ी टक्कर

नवंबर में ओटीटी पर आ रही हैं ये नई फिल्म व शो-

नवंबर ओटीटी रिलीज की बात करें, तो इस महीने ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) फिल्म Disney+ Hotstar और अभिषेक बच्चन स्टारर सीरीज Breathe: Into the Shadows का दूसरा सीजन अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो चुका है। वहीं, राजकुमार राव स्टारर फिल्म Monica O My Darling (मोनिका ओ माई डार्लिंग) 11 नवंबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी।

इसके अलावा, साउथ की सुपरहिट फिल्म सीता रमन (Sita Ramam) Disney+ Hotstar पर हिंदी भाषा में 18 नवंबर को स्ट्रीम की जाएगी। चिरंजीवी और सलमान खान स्टारर ‘GodFather’ फिल्म Netflix पर 19 नवंबर को स्ट्रीम होगी।