Goodbye OTT Release: अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म 'गुडबाय' (Goodbye) 7 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। यह एक फैमली ड्रामा फिल्म है, जिसे फैन्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। थिएटर रिलीज के बाद अब इस फिल्म को फाइनली ओटीटी पर उतारा जा रहा है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह फिल्म जल्द ही Netflix पर स्ट्रीम की जाएगी, जिसकी डेट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

'गुडबाय' (Goodbye) फिल्म Netflix ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। वहीं, अब इसकी स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील हो गई है। अमिताभ बच्चन स्टारर यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 2 दिसंबर को रिलीज की जाएगी, जिसका खुलासा नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा किया गया है।

Say hello to Goodbye – a bittersweet story that’s coming to warm your winter up 🤗

Arrives December 2nd. pic.twitter.com/EZXyycAWxX

— Netflix India (@NetflixIndia) November 22, 2022