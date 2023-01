अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ‘ऊंचाई’ (Uunchai) पिछले साल 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसके बाद से ही ओटीटी फैन्स इस फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार फैन्स का इंतजार खत्म हो गया है। फाइनली इस फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिटेल्स सामने आ गई है। बता दें, ऊंचाई मल्टीस्टारर फिल्म है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ-साथ अनुपम खेर, नीना गुप्ता, परिणीति चोपड़ा, डैनी डेन्जोंगपा और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स शामिल हैं। Also Read - Amazon Prime Video पर आ गई अजय देवगन की Drishyam 2, लेकिन देखने के लिए चुकानी होगी कीमत

‘ऊंचाई’ (Uunchai) फिल्म Zee5 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी, जिसकी जानकारी खुद जी5 के ट्विटर हैंडल के जरिए रिवील की गई है। डेट की बात करें, इस फिल्म को इस शुक्रवार यानी 6 जनवरी को Zee5 पर स्ट्रीम किया जाएगा। Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की राम सेतु (Ram Setu) फिल्म, डेट हुई कंफर्म

