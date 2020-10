Apple Music TV हुआ फ्री म्यूजिक वीडियो चैनल के रूप में लॉन्च, जानिए क्या होगा खास

दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने Apple Music TV चैनल लॉन्च कर दिया है, जो एक्सक्लूसिव म्यूजिक वीडियोज के लिए है। Apple Music TV चैनल पर 24 घंटे पॉपुलर म्यूजिक वीडियो की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक यह सर्विस फिलहाल अमेरिका के लिए ही उपलब्ध है और इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि एप्पल इस सर्विस को अन्य देशों में लॉन्च करेगी या नहीं। इस सर्विस को एप्पल म्यूजिक और एप्पल टीवी एप में ब्राउज टैब पर जाकर एक्सेस किया जा सकता है। कंपनी ने इस सर्विस को 19 अक्टूबर को लॉन्च किया है। Also Read - लेटेस्ट iPhone 12 की डिस्प्ले टूटी तो खर्च होगी मोटी रकम, जानें कितने में होगा रिपेयर

Apple Music TV पर फ्री में देख सकेंगे म्यूजिक वीडियो

लॉन्चिंग के साथ कंपनी ने एप्पल म्यूजिक पर मौजूद 100 मोस्ट स्ट्रीम्ड गानों को इससे जोड़ दिया है। 22 अक्टूबर को Apple Music TV पर दिग्गज गायक Bruce Springsteen जुड़ेंगे। वह अपने आने वाले एलब्म की लॉन्चिंग को लेकर होस्ट करेंगे। बता दें कि Bruce Springsteen का आने वाला एलम्ब Letter to You इस महीने की 23 तारीख को रिलीज हो रहा है। Zane Lowe के साथ एक इंटरव्यू के अतिरिक्त इस चैनल पर Bruce Springsteen के कुछ चर्चित म्यूजिक वीडियो भी प्ले किए जाएंगे। Also Read - Samsung ने चीनी कंपनियों को पछाड़ा, वापस हासिल किया 'ताज'

Apple Music TV शुक्रवार को प्रीमियर वीडियो भी होस्ट करेगी। एप्पल अपने इस नए म्यूजिक वीडियो के जरिए यूजर्स की म्यूजिक वीडियो स्पेस में मौजूदगी को टक्कर देने की तैयारी में है। यूट्यूब म्यूजिक वीडियो के क्षेत्र में लगभग एक तरफा राज कर रहा है, जिसकी बादशाहत को एप्पल ने टक्कर देने की योजना बनाई है। हालांकि एप्पल की यह सुविधा फिलहाल अमेरिका तक ही सीमित रहेगी। इसके अतिरिक्त एप्पल कुछ अन्य इवेंट लेकर आने वाली है। Also Read - Apple ने iPhones के रिटेल बॉक्स से हटाया चार्चर, सैमसंग ने इस तरह उड़ाया मजाक

बता दें कि एप्पल ने हाल में ही अपनी iPhone 12 सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में कंपनी ने चार स्मार्टफोन iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max लॉन्च किए हैं। इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने बॉक्स में से चार्जर और ईयरबड्स हटा दिए हैं। यानी अब यूजर्स को आईफोन के साथ अलग से चार्जर खरीदना होगा। iPhone 12 की भारत में शुरुआती कीमत 79,900 रुपये है। वहीं, iPhone 12 Mini की कीमत 69,900 रुपये है। iPhone 12 Pro की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये रखी गई है। वहीं, iPhone 12 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,29,900 रुपये है।