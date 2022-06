Netflix पर इस दिन स्ट्रीम होगी आयुष्मान खुराना की Anek, आ गई रिलीज डेट

Netflix पर हाल में कई नई सीरीज और फिल्में रिलीज हुई हैं। अब जल्द ही Anek भी इस लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है। इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है। Also Read - Netflix पर रिलीज हुआ 'जादूगर' (Jaadugar) का ट्रेलर, इस दिन स्ट्रीम होगी फिल्म

आयुष्मान खुराना स्टारर इस फिल्म को 27 मई (शुक्रवार) को सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। लगभग 1 महीने बाद ही यह OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है। आइये, जानें Netflix पर कब रिलीज हो रही यह फिल्म।

OTT प्लेटफॉर्म Netflix India ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इसकी रिलीज डेट की घोषणा की गई है। ट्वीट में बताया गया है कि इसे नेटफ्लिक्स पर 26 जून को रिलीज किया जाएगा।

हालांकि, ट्वीट में यह नहीं बताया गया है कि इस मूवी को कितने बजे स्ट्रीम किया जाएगा। आमतौर पर Netflix ऑरिजनल्स को दोपहर 12:30 बजे रिलीज किया जाता है। चूंकि, अनेक नेटफ्लिक्स ऑरिजनल नहीं है, इस कारण इसकी रिलीज टाइम के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं।

Anek hurdles, ek goal! #Anek, arrives on June 26, only on Netflix. pic.twitter.com/rHDlIxiN1U

— Netflix India (@NetflixIndia) June 24, 2022