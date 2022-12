OTT प्लेटफॉर्म के लिए साल 2022 काफी खास रहा। इस साल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई नई वेब सीरीज और कई पुरानी सीरीज का नया सीजन स्ट्रीम हुआ। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर साल 2022 में स्ट्रीम हुई टॉप-5 वेब सीरीज की जानकारी देने जा रहे हैं। इस लिस्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं क पॉपुलर वेब सीरीज शामिल हैं। Also Read - Amazon Prime Gaming सर्विस भारत में हुई लॉन्च, मुफ्त में मिलेंगे ये शानदार गेम्स

इस लिस्ट में Netflix से लेकर Disney+ Hotstar की सीरीज शामिल हैं। नए सीजन की बात करें, तो इस साल Panchayat और Delhi Crime का दूसरा सीजन स्ट्रीम हुआ है। इसके अलावा, अमेरिकन साइंस फिक्शन सीरीज ‘Stranger Things’ का चौथा और मच अवेटेड सीजन इस साल स्ट्रीम हुआ है। आइए नजर डालते हैं इस साल की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट पर। Also Read - Trial by Fire: उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बेस्ड सीरीज Netflix पर होगी स्ट्रीम, डेट कर लें नोट

Panchayat 2



Panchayat का पहला सीजन साल 2020 में स्ट्रीम हुआ था। वहीं, इस साल 2022 में इस सीरीज का दूसरा सीजन Amazon Prime Video पर स्ट्रीम किया गया है। पंचायत की तरह पंचायत 2 ने भी दर्शकों का दिल जीता, खासतौर पर इस सीरीज का आखिरी एपिसोड दर्शकों को काफी पसंद आया। यह कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे The Viral Fever द्वारा क्रिएट किया गया है। Also Read - सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'मिशन मजनू' (Mission Manju) सीधे OTT पर होगी स्ट्रीम, जानें कहां और कब देख सकेंगे फिल्म

Delhi Crime 2



निर्भया कांड पर आधारित Delhi Crime सीरीज Netflix पर साल 2019 में स्ट्रीम हुई थी, जिसका दूसरा सीजन इस साल रिलीज किया गया है। Delhi Crime 2 की कहानी दिल्ली के फेमस ‘कच्छा बनियान गैंग’ की हत्याओं पर आधारित है। निर्भया कांड सीरीज की तरह इस सीजन की कहानी को भी दर्शको द्वारा काफी पसंद किया गया है।

Stranger Things 4



अमेरिकी साइंस-फिक्शन सीरीज Stranger Things का चौथा सीजन साल 2022 में स्ट्रीम हुआ। इस सीजन को भी दो भागों में Netflix पर स्ट्रीम किया गया था। पहले 7 एपिसोड मई में रिलीज किए गए थे, जबकि बाकी के 2 एपिसोड जुलाई को स्ट्रीम हुए थे। पहले 3 सीजन के बाद से ही इसके चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। यह इंतजार इस साल खत्म हुआ।

House of Dragon



‘House of the Dragon पॉपुलर सीरीज ‘The Game of Thrones’ का ही प्रीक्वल है। इस सीरीज में ‘Game of Thrones’ की कहानी से 300 साल पहले टारगैरियन की लड़ाई को दिखाया गया है। मुख्य तौर पर इस सीरीज में टारगैरियन परिवार आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ता दिखता है। यह सीरीज इस साल अगस्त में Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम हुई थी। पहले 10 एपिसोड के साथ पहला सीजन खत्म हो चुका है, अब इसके अगले सीजन का इंतजार किया जा रहा है।

Aashram 3



Aashram का तीसरा सीजन इस साल जून में MX Player पर स्ट्रीम किया गया है। आश्रम MX Player की पॉपुलर क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज है, जिसका निर्देशन प्रकाश झा ने किया है। इसमें बॉबी देओल और अदिति पोहनकर जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं। इस सीरीज का पहला सीजन अगस्त 2020 में रिलीज किया गया था, जबकि दूसरा सीजन “आश्रम चैप्टर 2: द डार्क साइड” दो महीने बाद नवंबर 2020 में रिलीज हुआ था।