Breathe: Into the Shadows season 2 on OTT: अभिषेक बच्चन स्टारर सीरीज Breathe: Into the Shadows वेब सीरीज साल 2021 में Amazon Prime Video पर स्ट्रीम की गई थी। वहीं, अब इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन भी जल्द रिलीज होने वाला है। आज इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर देखकर फैन्स के बीच इस सीरीज को देखने की एक्ससाइटमेंट और भी डबल हो गई है। आइए जानते हैं कब और कहां स्ट्रीम होने वाली है अभिषेक बच्चन की यह सस्पेंस थ्रिलर सीरीज।

Amazon Prime Video के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आज Breathe: Into the Shadows season 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर रिलीज के साथ कैप्शन दिया गया है, "the darkness is back and so are the shadows"।

Also Read - 76th Independence Day OTT Special: ओटीटी पर इन फिल्मों को देखकर मनाएं 76वें स्वतंत्रता दिवस को खास



यह वेब सीरीज 9 नवंबर 2022 को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी, जिसमें पूरे 8 एपिसोड शामिल होंगे। यह एक सस्पेंस-क्राइम थ्रिलर सीरीज है। ट्रेलर की बात करें, तो Breathe: Into the Shadows का सीजन 2 वहीं से शुरू होता है, जहां से इसका पहला सीजन खत्म हुआ था। इस बार कातिल जे (अभिषेक बच्चन) एक बार फिर अविनाश पर हावी दिखा। इस सीजन में वह बाकी के बचे 6 लोगों को मारने का अधूरा काम पूरा करने वाला है।

इस वेब सीरीज का डायरेक्शन मयंक शर्मा ने किया है। स्टार्स की बात करें, तो अभिषेक बच्चन के अलावा, सीरीज में अमिता साध, अरशद सैयद, प्रिया सग्गी, विक्रम तुली, अभिजीत देशपांडे जैसी स्टारकास्ट शामिल हैं।

OTT पर इन नई फिल्मों और सीरीज का भी है इंतजार

राजकुमार राव स्टारर फिल्म ‘Monica, O My Darling’ की ओटीटी रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म भी Netflix पर 11 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे स्ट्रीम की जाएगी। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) Disney+ Hotstar पर 4 नवंबर 2022 को स्ट्रीम की जाएगी। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में स्ट्रीम किया जाने वाला है।