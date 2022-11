GodFather on OTT: चिरंजीवी और सलमान खान स्टारर ‘GodFather’ फिल्म 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों पर रिलीज की गई थी। यह तेलुगू एक्शन फिल्म है। अगर आप चिरंजीवी और सलमान खान के फैन हैं और अब-तक सिनेमाघर में जाकर यह फिल्म नहीं देखी है, तो अब आप इसे घर बैठे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। जी हां, फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है। Also Read - Netflix की नई फिल्म 'Qala' का टीजर आउट, स्ट्रीमिंग डेट का भी हुआ ऐलान

पहले ही कंफर्म हो चुका था कि इस फिल्म के डिजिटल राइट्स Netflix खरीद चुका है। वहीं, अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 19 नवंबर को स्ट्रीम की जाएगी। यह अनाउंसमेंट खुद नेटफ्लिक्स इंडिया द्वारा की गई है।

The megastar of Tollywood meets the megastar of Bollywood! 💥🔥💥🔥

Godfather is coming to Netflix on the 19th of November! pic.twitter.com/aFnOb47ndl

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) November 2, 2022