Chup OTT Release: सनी देओल और सलमान दुलकर स्टारर फिल्म चुप (Chup) थिएटर के बाद अब फाइनली OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म से जुड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। बता दें, यह फिल्म सिनेमाघरों में 23 सितंबर को रिलीज की गई थी, जिसे फैन्स का काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला। फिल्म की इतनी तारीफे सुनने के बाद जिन लोगों ने फिल्म थिएटर में जाकर नहीं देखी है वो इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब फाइनली यह इंतजार खत्म हो गया है।

चुप (Chup) फिल्म थिएटर रिलीज के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी फाइनल हो गई है। यह फिल्म जी5 (ZEE5) पर 25 नवंबर को स्ट्रीम की जाएगी।

For the love of cinema, he’ll silence everyone who misuses their power of critiquing films.

Critic responsibly, kyunki aa raha hai #CriticsKaCritic!#ChupOnZEE5 Premieres on 25th Nov.#ChupRevengeOfTheArtist #Chup pic.twitter.com/N2qaSNhq1c

— ZEE5 (@ZEE5India) November 19, 2022