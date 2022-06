Daiwa ने भारतीय बाजार में दो और Made in India बजट स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है। ये स्मार्ट टीवी बेजल-लेस स्लिम डिजाइन, वॉयस असिस्टेंस, DLED बैकलिट पैनल और मेटालिक बिल्ट के साथ आते हैं। Daiwa के ये स्मार्ट टीवी D32HCVA1 और D43FCVA1 मॉडल नंबर के साथ आते हैं। इसमें 32 इंच (80cm) और 42 इंच (109cm) की स्क्रीन मिलेगी। आइए, जानते हैं इन दोनों बजट स्मार्ट टीवी की कीमत और फीचर्स के बारे में। Also Read - 'Bezel-Less' डिजाइन के साथ लॉन्च हुआ Samsung Crystal 4K Neo TV, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

कीमत

Daiwa के 32 इंच वाले D32HCVA1 स्मार्ट टीवी (Smart TV) की कीमत 12,990 रुपये है। वहीं, इसके 43 इंच स्क्रीन वाले मॉडल D43FCVA1 की कीमत 22,990 रुपये है। इसका सीधा मुकाबला Realme और Redmi के लो बजट स्मार्ट टीवी से होगा। कंपनी इन दोनों स्मार्ट टीवी के साथ 12 महीने की कम्प्लीट वारंटी और पैनल के लिए 12 महीने की एडिशनल वारंटी ऑफर कर रही है। Also Read - Flipkart Sale: बड़े स्क्रीन वाले टॉप 5 Full HD Smart TV, जिनकी कीमत है 20 हजार रुपये से कम

फीचर्स

भारतीय स्टार्ट-अप ब्रांड के इन दोनों स्मार्ट टीवी में सुपर स्लिम बैजल दिए गए हैं। इसके 32 इंच वाले मॉडल के डिस्प्ले का रेजलूशन 1366*768 पिक्सल है। वहीं, इसके 43 इंच वाले मॉडल के डिस्प्ले का रेजलूशन 1920*1080 है। इन दोनों टीवी में A+ ग्रेड का DLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो Quantum Luminit Technology को सपोर्ट करता है। Also Read - Sony Bravia 32W830k भारत में लॉन्च, जानें कितनी है कीमत और स्पेसिफिकेशन

Daiwa के 32 इंच वाले मॉडल की स्क्रीन 16.7 मिलियन कलर को सपोर्ट करता है। वहीं, इसके 43 इंच वाले मॉडल में 1.07 बिलियन कलर का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ, इसके डिस्प्ले में ADS यानी एडवांस सुपर डायमेंशन स्विच टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

ये दोनों बजट स्मार्ट टीवी में Full HD स्टीरियो सराउंड साउंड बॉक्स स्पीकर्स मिलेंगे। साथ ही, इनमें 5 साउंड मोड्स भी दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए इन दोनों स्मार्ट टीवी में दो HDMI पोर्ट, दो USB पोर्ट, ब्लूटूथ, Wi-Fi, इथरनेट, ऑप्टिकल आउटपुट और Google Chromecast जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसमें 1GB RAM और 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Daiwa के ये एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी Android TV 9 पर आधारित BIGWALL यूजर इंटरफेस पर काम करता है। कंपनी का दावा है कि इसमें यूजर्स को 2.5 लाख घंटे से ज्यादा का ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा। साथ ही, इसमें Prime Video, Disney+ Hotstar, Sony Liv, Zee5, Voot, Sun Nxt, Jio Cinema, Jio Pages, Eros Now, Hungama, Alt Balaji, Shemaroo me, Epic on, Docubay, Yupp TV, Gemplex, Flickstree, Watcho, Chaupal, Adda times जैसे प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलेंगे।