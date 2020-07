Dil Bechara इतने बजे होगी Disney+ Hotstar पर रिलीज, फ्री में देख सकेंगे सभी

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और संजना सांघी की फिल्म ‘दिल बेचारा’ (Dil Bechara) 24 जुलाई यानी शुक्रवार को भारत में रिलीज होगी। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट्स्टार पर रिलीज होगी। जानकारी के मुताबिक इस फिल्म का प्रीमियर 24 जुलाई शुक्रवार शाम 7.30 बजे शुरू होगा। यह फिल्म सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिेटेन में भी रिली होगी। Also Read - Disney+ Hotstar पर जुलाई में रिलीज होंगी ये फिल्में और शो, इसे फ्री में देख सकते हैं

दिल बेचारा (Dil Bechara) के निर्देशक मुकेश छाबड़ा ने बताया है कि यह फिल्फ अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि 'दिल बेचारा' ऐसे वक्त में दर्शकों को अपने परिवारों व प्रियजनों को साथ एक आनंददायक पल बिताने का अवसर देगा। उन्होंने बताया कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस वैसा ही होगा, जैसा थिएटर में जाकर होता।

Dil Bechara की रिलीज पर क्या बोले निर्देशक

मुकेश ने कहा, 'भारतीय समयानुसार शुक्रवार शाम 7:30 बजे 'दिल बेचारा' लाइव होगी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में भी लोग इसे इसी समय पर फिल्म देख सकते हैं। हम समय की घोषणा पहले ही कर दे रहे हैं ताकि लोग बाहर अपने कामों को निपटा सकें और फिल्म को देखने का प्लान बना सकें।'

सुशांत की यह फिल्म ऑनलाइन रिलीज होगी, जो सभी के लिए फ्री में उपलब्ध होगी। यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉट्स्टार पर 24 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म को सभी लोग देख सकेंगे, चाहे वह डिज्नी प्लस हॉट्स्टार के सब्सक्राइबर हो या नहीं। डिज्नी ने ट्वीट कर बताया कि ‘दिल बेचारा’ सभी के लिए उपलब्ध होगी। यह फिल्म प्यार, उम्मीद और अनंत विचारों की कहानी है।

निर्देश मुकेश छाबड़ा ने बताया कि सामन्यतः ओटीटी पर फिल्म देखने एक व्यक्तिगत मामला होता है और इस प्लेटफॉर्म पर फिल्में आधी रात को रिलीज की जाती हैं। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं सभी लोग साथ मिलकर अपने घरों में इस फिल्म को देखें। ‘दिल बेचारा’ डिज्नी प्लस हॉट्स्टार पर रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी। यह फिल्म हॉलीवुड की चर्चित फिल्म The Fault in Our Stars का रिमेक है।