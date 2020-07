Disney+ Hotstar पर जुलाई में रिलीज होंगी ये फिल्में और शो, इसे फ्री में देख सकते हैं

Disney+ Hotstar ने जुलाई 2020 में प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली सीरीज और फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ी फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की Dil Bechara है, जो 24 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसके अतिरिक्त Lin-Manuel Miranda की अवार्ड विनिंग स्टेज म्यूजल Hamilton 3 जुलाई को रिलीज हो रही है। इसके अतिरिक्त डिज्नी प्लस ओरिजनल की पहली अनस्क्रिप्टेड मप्पेट्स सीरीज का प्रीमियर्स 31 जुलाई से शुरू होगा और इसके साथ ही नेशनल जियोग्राफी ट्रैवल सीरीज Rogue Trip के सभी एपिसोड 24 जुलाई से लाइव होंगे। Also Read - सुशांत सिंह राजपूत की Dil Bechara फिल्म Disney+ Hotstar पर होगी रिलीज, फ्री में देखें

इसके अतिरिक्त डिज्नी प्लस हॉट्स्टार (Disney+ Hotstar ) प्रीमियम पर कुछ नई सीरीज भी देखने को मिलेंगी। इस प्लेटफॉर्म पर एचबीओ, एफएक्स और शो टाइम की कई सीरीज आएंगी। जिसमें Ray Donovan season 7, Last Week Tonight with John Oliver season 7, Golden State Killer docuseries I’ll Be Gone in the Dark, Room 104 का चौथा और आखिरी सीजन, Matthew Rhys की reboot of Perry Mason, और London-set I May Destroy You from Michaela Coel (Chewing Gum) शामिल हैं। Also Read - Disney+ Hotstar पर 3 अप्रैल से देख पाएंगे डिज्नी के कंटेंट, इतने रुपये करने होंगे खर्च

इस लिस्ट में शामिल सभी सीरीज डिज्नी प्लस हॉट्स्टार प्रीमियम पर उपलब्ध होंगी। बता दें कि डिज्नी प्लस हॉट्स्टार प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन 299 रुपये प्रति माह और 14,99 रुपये वार्षिक पर मिलता है। हाल में डिज्नी प्लस ने घोषणा की थी कि Dil Bechara फिल्म सभी यूजर्स के लिए फ्री होगी। इसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी। Also Read - Disney+ Hotstar plans : सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन

Disney+ Hotstar पर कौन कौन से शो रिलीज होंगे

1 जुलाई को Ray Donovan: Season 7 के सभी एपिसोड जारी होंगे। 3 जुलाई को Disney Family Sundays: Season 1, Episode 35 “Peter Pan: Shadow Box Theater” जारी होंगे।

इसके अतिरिक्त Hamilton, The Head: Season 1, Episode 4, It’s A Dog’s Life with Bill Farmer: Season 1, Episode 8 “Movie Star Dogs & Hounds and Horses”, One Day At Disney: Season 1, Episode 31 “Zama Magudulela: The Lion King Madrid, Spain”, Pixar in Real Life: Season 1, Episode 9 “UP: Balloon Cart Away” रिलीज होंगे। 4 जुलाई को Trackers: Season 1 Finale, Episode 5 रिलीज होंगे। 6 जुलाई को Black Monday: Season 2, Episode 8 “Lucky Shoes”, The Chi: Season 3, Episode 3 “Buss Down”

I’ll Be Gone in the Dark: Episode 2 “Reign of Terror”, Perry Mason: “Chapter 3” रिलीज होंगे।



7 जुलाई को I May Destroy You: Season 1, Episode 5 “…It Just Came Up” रिलीज होंगे।

10 जुलाई को Disney Family Sundays: Season 1, Episode 36 “Lilo and Stitch: Family Tree”, The Head: Season 1, Episode 5, It’s A Dog’s Life with Bill Farmer: Season 1, Episode 9 “Avalanche Rescue Dogs & the Beagle Brigade”, One Day at Disney: Season 1, Episode 32 “Tony Salvaggio: Park Decorator” रिलीज होंगे।

13 जुलाई को Black Monday: Season 2, Episode 9 “At That Time”, The Chi: Season 3, Episode 4 “Gangway”

I’ll Be Gone in the Dark: Episode 3 “Rat in a Maze”, Perry Mason: “Chapter 4” रिलीज होंगे।

14 जुलाई को I May Destroy You: Season 1, Episode 6 "The Alliance" आदि रिलीज होंगे।