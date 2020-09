Disney Plus Hotstar का 99 रुपये में मिल रहा सब्सक्रिप्शन? जानिए क्या है फ्लिकार्ट का ऑफर

क्या Disney Plus Hotstar Premium का सब्सक्रिप्श फ्लिपकार्ट पर 99 रुपये में मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट ने जानकारी दी है कि एक unexpected error के कारण ऐसा हुआ है। जिसके कारण 1500 लोगों ने 93 फीसदी डिस्काउंट पर फ्लिपकार्ट से Disney Plus Hotstar Premium का सब्सक्रिप्शन लिया है। हालांकि यह किसी दिक्कत के कारण हुआ है, इसलिए कंपनी ने कहा है कि वह सभी उपभोक्ताओं (जिन्होंने यह प्लान खरीदा है) के पैसे वापस करेगी। Also Read - Flipkart Big Saving Days सेल शुरू, स्मार्टफोन्स पर मिल रहा है 15 हजार रुपये तक का धमाकेदार डिस्काउंट

Disney Plus Hotstar Premium के प्लान का क्या है सच?

गैजेट 360 की रिपोर्ट के मतुाबिक फ्लिपकार्ट की ओर से मेल में जवाब दिया गया है कि डिज्नी प्लस हॉट्स्टार का यह सब्सक्रिप्शन एक unexpected error के कारण हुआ है। फ्लिपकार्ट के कहा है कि लोगों को हुई असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं, सभी ऑर्डर जो कैंसल किए गए हैं, उनके लिए रिफंड किया जाएगा। कंपनी ने ट्विटर पर यूजर्स के सवाल पर भी जवाब दिया है। Also Read - 4 कैमरा, 5000mAh बैटरी, 4GB रैम+64GB स्टोरेज वाले Motorola G9 की सेल आज Flipkart पर, Rs 1278 EMI पर खरीदें

Disney Plus Hotstar के आधिकारिक अकाउंट से बुधवार को बताया गया कि यह आधिकारिक लिस्टिंग नहीं है और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के किसी ट्रांजेक्शन को ना करें। हमने इसे साइट से हटाने के लिए पहले ही मुद्दा उठा दिया है। बुधवार रात तक 99 रुपये में Disney Plus Hotstar प्रीमियम का फ्लिपकार्ट वाउचर एनुअल सब्सक्रिप्शन के लिए मौजूद था। हालांकि डिज्नी प्लस हॉट्स्टार के निवेदन पर उसे बाद में हटा लिया गया। Also Read - Realme C12 स्मार्टफोन की सेल आज, सिर्फ Rs 1000 EMI में खरीदें 6000mAh बैटरी और 13MP ट्रिपल रियर कैमरा वाला फोन

बता दें कि Disney Plus Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन 399 रुपये में मिलता है। जबकि Disney Plus Hotstar Premium का सब्सक्रिप्शन 1499 रुपये में मिल रहा है। यह दोनों ही प्लान एक साल के लिए मिलते हैं। Reliance Jio और एयरटेल दोनों की अपने कस्टमर्स को कई प्रीपेड प्लान के साथ OTT बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। कई प्रीपेड प्लान और डाटा वाउचर के साथ कंपनियां एक साल के लिए Disney Plus Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है।