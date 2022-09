Karm Yuddh on OTT: Disney+ Hotstar पर हाल ही में हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज ‘दहन’ को स्ट्रीम किया गया है। वहीं, अब डिजनी प्लस हॉटस्टार ने वेब सीरीज के शौकिनों के लिए एक नई वेब सीरीज अनाउंस कर दी है। यह एक थ्रिलर-ड्रामा सीरीज है, जिसका नाम ‘कर्म युद्ध’ (Karm Yuddh) है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने सीरीज अनाउंसमेंट के साथ-साथ सीरीज का ट्रेलर भी शेयर किया है। इसके अलावा, इसकी स्ट्रीमिंग डेट भी रिवील कर दी गई है। Also Read - Old TV shows on OTT: शक्तिमान से लेकर राजा रेंचो तक, OTT पर अब भी देख सकते हैं 90 के दशक के पॉपुलर शो

Disney+ Hotstar ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए Karm Yuddh वेब सीरीज का ट्रेलर पोस्ट किया है। इसके अलावा, यह भी खुलासा किया गया है कि इस सीरीज के सभी एपिसोड डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 30 सितंबर को स्ट्रीम की जाएगी। Also Read - Amazon Prime Video पर आ रही है माधुरी दीक्षित की नई फिल्म 'मजा मा', रिलीज डेट से उठा पर्दा

The City of Joy turns into a bloody battleground for the Roys.#HotstarSpecials #KarmYuddh all episodes streaming from September 30#KarmYuddhOnHotstar pic.twitter.com/TuKeOAMxuY

