Dahan on OTT: अगर आप हॉरर कॉन्टेंट देखने के शौकिन है, तो ओटीटी पर जल्द ही आपके लिए एक खास वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। इस सीरीज का नाम ‘दहन’ (Dahan) है, जिसका ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है। साथ ही सीरीज की ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट को भी रिवील कर दिया गया है। इस वेब सीरीज में टिस्का चोपड़ा लीड रोल में हैं, जो कि एक आईएस ऑफिसर का किरदार सीरीज में निभा रही है। सीरीज की कहानी श‍िलासपुरा नामक एक शापित गांव पर आधारित है। अगर आप इस सीरीज को देखने के लिए इच्छुक हैं, तो यहां जाने इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Plan A Plan B फिल्म की आ गई ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट, जानें कब और कहां देखें

Dahan – Raakan ka Rahasya (दहन- राकन का रहस्य) वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम की जाएगी। आज Disney+ Hotstar के ट्विटर हैंडल पर इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। साथ ही इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठ गया है। इस सीरीज का प्रीमियर 16 सितंबर को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर होगा। Also Read - IND vs PAK Asia Cup: सिर्फ 99 में मिल रहा 149 रुपये वाला Disney+ Hotstar प्लान, ऐसे करें एक्टिवेट

Also Read - 'Delhi Crime Season 2' से लेकर 'HIT' तक, इस वीकेंड OTT पर इन्जॉय करें ये फिल्में और वेब सीरीज

Ek shraap, ek rahasya, ek anhoni ka dar – rahasyamayi Shilaspura mein Mayavi aavego… #HotstarSpecials #Dahan all episodes streaming from September 16th. #DahanOnHotstar pic.twitter.com/LEwpCqRP66 — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) August 30, 2022



दहन वेब सीरीज में कुल 9 एपिसोड स्ट्रीम होंगे। इस वेब सीरीज में टिस्का चोपड़ा के अलावा राजेश तैलंग , मुकेश तिवारी, अंकुर नय्यर, और रोहन जोशी जैसे स्टार्स शामिल हैं। सीरीज की शूटिंग राजस्थान में की गई है।

स्टोरी प्लॉट-

दहन सीरीज की कहानी श‍िलासपुरा नामक एक गांव पर आधारित है, जहां के लोगों का मानना है कि यह गांव शापित है। लोगों का कहना है कि इस गांव कुछ ऐसी ताकत कैद है, जिसके आजाद होते ही एक के बाद एक मौत होनी शुरु हो जाती है। तांत्रिकों ने इस शैतानी ताकत को एक शिला में कैद किया हुआ है।

कहानी में ट्विस्ट गांव में आई नई आईएस ऑफिसर (टिस्का चोपड़ा) के आने बाद आता है, जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करती। गांव के विकास के चक्कर में वह उस शिला को तुड़वा देती है, जिसके बाद गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है।

सीरीज का ट्रेलर काफी दिलचस्प लग रहा है, जिसका रहस्य जानने के लिए हर कोई यह सीरीज देखना चाहेगा। यह सीरीज 16 सिंतबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम की जाएगी।

सितंबर में आने वाली है ये नई फिल्में और शो-

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) 2 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी। इसके अलावा, विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 (Khuda Haafiz: Chapter 2) को भी 2 सितंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा।

Indian Predator The Butcher of Delhi का दूसरा पार्ट ‘Indian Predator: The Diary of a Serial Killer’ डॉक्यूमेंट्री 7 सिंतबर को Netflix पर स्ट्रीम होगी। तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म ‘बबली बाउंसर’ (Babli Bouncer) 23 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी।