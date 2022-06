Doctor Strange in the Multiverse OTT Release date Out: मार्वल स्टूडियोज के दीवाने दुनियाभर में हैं, लेकिन इसनी संख्या भारत में भी कम नहीं है। हाल ही में मार्वल स्टूडियोज की फिल्म Doctor Strange in the Multiverse को थिएटर्स में रिलीज किया गया था। थिएटर रिलीज के बाद से ही हर किसी को इस फिल्म के ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार था, जो कि अब खत्म हो गया है। Also Read - इंतजार खत्म! Amazon Prime Video पर इस दिन स्ट्रीम होगी K.G.F Chapter 2, हो जाएं तैयार...

डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। यह फिल्म Disney+ Hotstar पर 22 जून को स्ट्रीम की जाएगी, जिसका ऐलान Marvel Studios द्वारा गुरुवार को किया गया है। भारत में डिजनी प्लस हॉटस्टार पर इस फिल्म को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम भाषा में स्ट्रीम किया जाएगा। Also Read - IPL 2022 Final मुकाबले के लिए Disney+ Hotstar लाया हिंदी ऑडियो कॉमेंट्री फीचर

Marvel Studios’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness streams from June 22 in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and English. pic.twitter.com/0655EjTUgI — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) June 2, 2022



यह फिल्म भारत और अमेरिका जैसे देशों के थिएटर्स में 6 मई को रिलीज की गई थी। आपको बता दें, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक सुपरहीरो फिल्म है, जो कि मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज पर बेस्ड है।

Take a trip back into the Multiverse 🌀 Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness is streaming from June 22 in Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and English. pic.twitter.com/89f511naLN — Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) June 3, 2022



इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2016 में रिलीज किया गया था, जबकि 2022 में रिलीज फिल्म 2016 का ही सीक्वल है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म का डायरेक्शन Sam Raimi ने किया है और इसकी कहानी माइकल वाल्ड्रॉन द्वारा लिखी गई है।

आज 3 जून को OTT पर रिलीज हो रही हैं कई फिल्में व वेब सीरीज

आझ 3 जून को विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्मों व वेब सीरीज को रिलीज किया जा रहा है। इसमें सबसे मेन साउथ की ब्लॉकबस्टर K.G.F Chapter 2 है, जिसे आज 3 जून को Amazon Prime Video पर हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषा में स्ट्रीम कर दिया गया है। इसके अलावा, बॉबी देओल की मच अवेटिड वेब सीरीज ‘Aashram 3’ को भी आज 3 जून को MX Player पर स्ट्रीम किया जा रहा है।