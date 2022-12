Drishyam 2 OTT: अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम (Drishyam) फिल्म का दूसरा पार्ट 18 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। यह साल 2021 में आई मलयालम फिल्म ‘दृश्यम 2’ का ही हिंदी वर्जन है। थिएटर रिलीज के दौरान कई फैन्स इस फिल्म को देख चुके है, जबकि कई फैन्स इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने भी अब-तक दृश्यम-2 फिल्म सिनेमाघर जाकर नहीं देखी है, तो अब यह फिल्म Amazon Prime Video पर देखने के लिए उपलब्ध हो चुकी है। हालांकि, ओटीटी पर अभी इसे हर कोई नहीं देख सकता। जानें वजह- Also Read - Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी अक्षय कुमार की राम सेतु (Ram Setu) फिल्म, डेट हुई कंफर्म

Drishyam 2 फिल्म थिएटर रिलीज के बाद अब ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है। हालांकि, इसे अभी सभी के लिए ओटीटी पर स्ट्रीम नहीं किया गया है। जी हां, अभी यह फिल्म Amazon Prime Video पर रेंट पर देखी जा सकती है।

Also Read - Trial by Fire: उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बेस्ड सीरीज Netflix पर होगी स्ट्रीम, डेट कर लें नोट

time to pick up where we left off

Drishyam 2 now available on #PrimeVideoStore, rent now! pic.twitter.com/YBsxoQbYu7

— prime video IN (@PrimeVideoIN) December 30, 2022