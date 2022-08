Ek Villain Returns on OTT: सितंबर शुरू होने से पहले इस महीने ओटीटी रिलीज होने वाले कॉन्टेंट की भरमार हो गई है। एक के बाद एक ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट रिवील की जा रही है। सितंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों और शो की लिस्ट में अब एक और नई बॉलीवुड फिल्म का नाम शामिल हो गया है, जो है ‘एक विलेन रिटर्न’ (Ek Villain Returns)। यह फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई ‘एक विलेन’ (Ek Villain) का ही दूसरा पार्ट है। ओटीटी से पहले इस फिल्म को 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जिसे व्यूवर्स का मिसा-झुला रिस्पॉन्स मिला था। एक विलेन रिटर्न रोमांटिक-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सीरियल किलर की कहानी को दिखाया गया है। Also Read - Disney+ Hotstar की हॉरर वेब सीरीज दहन (Dahan) का ट्रेलर रिलीज, इस दिन होगी स्ट्रीम

साल 2014 में आई 'एक विलेन' (Ek Villain) फिल्म का दूसरा पार्ट 'एक विलेन रिटर्न' (Ek Villain Returns) 9 सितंबर को Netflix पर स्ट्रीम किया जाएगा। फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग डेट नेटफ्लिक्स के ट्विटर हैंडल के जरिए पब्लिक कर दी गई है।

2x the action, 2x the thrill.#EkVillainReturns arrives on 9th September on Netflix. pic.twitter.com/DDM9kElmPn — Netflix India (@NetflixIndia) August 30, 2022



इस फिल्म में अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी जैसे स्टार्स शामिल हैं। इस फिल्म के पिछले वर्जन में श्रद्धा कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख लीड रोल में थे। एक विलेन की तरह एक विलेन रिटर्न फिल्म की कहानी में भी एक सीरियल किलर है, जो एक के बाद एक कई लड़कियों का मर्डर कर रहा है। आखिर इस सीजन में विलेन कौन है? यह जानने की कशमकश आपको अंत तक कहानी से बांधे रखती है।

सितंबर में आने वाली है कई नई फिल्में और शो-

‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ (Jamtara Sabka Number Ayega) Netflix की पॉपुलर क्राइम सीरीज है, जिसे साल 2020 में स्ट्रीम किया गया था। वहीं, अब दो साल बाद इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन रिलीज होने को तैयार है। जी हां, ‘जामताड़ा: सबका नंबर आएगा’ सीजन 2 (Jamtara Season 2) Netflix पर 23 सितंबर को स्ट्रीम होगी।

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म कठपुतली (Cuttputlli) 2 सितंबर को Disney+ Hotstar पर स्ट्रीम होगी। इसके अलावा, विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 (Khuda Haafiz: Chapter 2) को भी 2 सितंबर को ZEE5 पर स्ट्रीम किया जाएगा।

अगर आप जामताड़ा की तरह क्राइम शो देखना पसंद करते हैं, तो Netflix की फेमस सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री Indian Predator The Butcher of Delhi का दूसरा पार्ट Indian Predator The Diary of a Serial Killer 7 सितंबर को स्ट्रीम किया जाएगा।