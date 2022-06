Disney+ Hotstar पर इस दिन स्ट्रीम होंगी एक-साथ 6 सुपरहीरो फिल्में, नोट कर लें डेट

Disney+ Hotstar OTT Release: जुलाई का महीना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त एंटरटेनमेंट डोज के साथ शुरू होने वाला है। आज Disney+ Hotstar ने अनाउंस किया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर एक-साथ 6 सुपरहीरो फिल्मों को स्ट्रीम करने वाला है। अगर आप सुपरहीरो वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आप यह डेट जरूर नोट कर लें। Also Read - Netflix पर इस दिन स्ट्रीम होगी आयुष्मान खुराना की Anek, आ गई रिलीज डेट

1 जुलाई को Disney+ Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 6 फिल्मों को स्ट्रीम किया जाएगा, जिसमें 5 स्पाइडर-मैन (Spider-Man) फिल्में और 1 Venom फिल्म शामिल है। अगर आप स्पाइडर-मैन सीरीज के फैन हैं, तो यह आपके लिए यकीनन किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है। बता दें, आज फर्स्ट स्पाइडर-मैन एक्टर Tobey Maguire का (27 जून) जन्मदिन भी है, ऐसे में माना जा रहा है कि यह उनके जन्मदिन पर फैन्स को एक बड़ा तोहफा है। Also Read - Netflix पर रिलीज हुआ 'जादूगर' (Jaadugar) का ट्रेलर, इस दिन स्ट्रीम होगी फिल्म

आपको बता दें, इस पांच स्पाइडर-मैन फिल्मों में Tobey Maguire की साल 2002 में आई Spider-Man, साल 2004 में आई Spider-Man 2 और साल 2007 में आई Spider-Man 3 फिल्में शामिल है। इसके अलावा, इसमें Andrew Garfield की साल 2012 में आई The Amazing-Spider Man और Tom Holland की साल 2018 में आई Spider-Man: Homecoming शामिल है। स्पाइडर मैन सीरीज के अलावा, 1 जुलाई को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर Tom Hardy की Venom फिल्म भी स्ट्रीम की जाएगी, जो कि साल 2018 में रिलीज की गई थी। Also Read - Kangana Ranaut's Dhaakad OTT Release: कंगना रनौत की 'धाकड़' फिल्म अब OTT पर होगी स्ट्रीम, आ गई डेट

Watch #Dhaakad on the 1st of July, only on #ZEE5 pic.twitter.com/VUOdwJW5jx



डिजनी प्लस हॉटस्टार पर स्पाइडर-मैन फिल्मों व Venom के अलावा, जुलाई का महीना अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी काफी कुछ खास लेकर आ रहा है। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की फिल्म ‘धाकड़’ (Dhaakad) भी 1 जुलाई को ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। बता दें, इस फिल्म के राइट्स ZEE5 द्वारा खरीदें गए हैं।

Aila Jadoo! We mean Jeetu!!!!

THE TRAILER FOR #JAADUGAR OUT NOW. Streaming from 15th July only on Netflix ♥️🎩⚽️ pic.twitter.com/oms4NWZTmG

— Netflix India (@NetflixIndia) June 21, 2022